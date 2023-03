Nella porzione di cimitero è stato rilevato un avanzato stato di degrado

Transito vietato nell’ala Est fino all’adozione di tutti i necessari interventi

LECCO – Per consentire di intervenire sullo stato di degrado avanzato rilevato in una porzione del cimitero, è interdetto il transito e l’utilizzo dell’ala Est del Cimitero Monumentale fino all’adozione di tutti i necessari interventi di ripristino e messa in sicurezza.