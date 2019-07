Cinema contro le mafie: a Galbiate e a Lecco due appuntamenti

Il tour di ‘Libero Cinema’ dedica due tappe al territorio lecchese

Sabato al centro le Querce di Galbiate, domenica alla pizzeria Fiore di Lecco

GALBIATE / LECCO – Completato l’allestimento è pronto a partire il cine-furgone di Libero Cinema per portare le emozioni del cinema direttamente alle persone montando schermo e proiettore ogni sera in un luogo diverso. L’iniziativa è promossa da Cinemovel Foundation, per il quattordicesimo anno.

Il furgone, interamente decorato con la grafica del Festival, è già di per sé un evento mentre viaggia per le strade del paese e un efficace strumento di comunicazione. Ospita la tecnologia e la troupe del Festival, percorre ogni anno circa 7.000 km portando il suo messaggio nelle piazze, nei parchi, nelle periferie, nelle terre confiscate ai mafiosi e restituite alla legalità.

Col suo carico di film, durante il mese di luglio, il furgone percorrerà le strade della penisola per promuovere, attraverso la cultura, l’allargamento degli spazi democratici, la difesa dei diritti universali e i valori di accoglienza e di solidarietà

Sul nostro territorio

La seconda e la terza tappa del tour saranno nel lecchese, a Galbiate e a Lecco, sabato 6 e domenica 7 luglio.

Sabato 6 luglio alle 21.15 a Galbiate, al Centro le Querce di Mamre di via Caduti di via Fani 12, ci sarà la proiezione di “Le invisibili (Les invisibles) di Louis-Julien Petit. Il film, uscito nel 2018 e della durata di 102 minuti, è una brillante commedia sociale sul quotidiano di donne che vivono in strada. Quelle donne “senza fissa dimora”, a volte sporche e con il guardaroba in busta di plastica, che nessuno vuole vedere davvero.

Domenica 7 luglio alle 21.15 a Lecco, nella Pizzeria Fiore di via Belfiore 1, ci sarà la proiezione del film “Il vegetariano” di Roberto San Pietro. Il film, uscito nel 2019 e della durata di 109 minuti, girato tra il Gange e il Po, racconta la comunità indiana della pianura padana da una prospettiva multietnica.