Cinema. La gente vuole il Palladium e i volontari rispondono: si riapre il 3 settembre

Pur tra mille difficoltà la sala di Castello è pronta per una nuova stagione

La speranza dei volontari è che l’impegno sia gradito e ottenga una buona risposta

LECCO – Ci sono voluti due sondaggi: uno “interno”, per verificare e aggiornare la disponibilità di ogni volontario nel proprio ruolo, e un secondo “esterno”, a cui hanno risposto in 547 per capire l’atmosfera e decidere il da farsi. Ma quando il 97% delle persone che hanno risposto al sondaggio ha confermato la sua volontà di tornare al Palladium, per i volontari è stata una spinta decisiva a riaprire la sala.

La data è stata fissata per venerdì 3 settembre per la programmazione ordinaria e di prima visione, mentre si sta lavorando per la rassegna del giovedì. I problemi certamente non mancano: si va dalla necessità e dalla verifica del green pass richiesto a volontari e spettatori, dalla capienza ridotta della sala (da 345 a 100 circa), dalla necessità di indossare la mascherina, dall’invito a un maggior ricorso alla prenotazione/acquisto on line del biglietto con scelta del posto a sedere.

Ovviamente si conta molto sulla comprensione e collaborazione degli spettatori affinché il tutto si svolga in modo ordinato e tranquillo. La sala sarà aperta dal venerdì al lunedì, con una proiezione alla ore 21 a cui la domenica si affiancherà una pomeridiana alle ore 16. Il prezzo del biglietto sarà unico, senza differenziazione fra festivo e feriale; sospeso il ridotto per tutti al lunedì. Per la rassegna del giovedì l’accesso sarà consentito solo agli abbonati.

I dettagli saranno disponibili a breve sul sito del cinema www.cinemapalladium.com. Non è facile fare previsioni, ma i volontari del Palladium sperano che il loro impegno sia gradito e che ottenga una buona risposta.