Cinghiali: 306 abbattuti nel lecchese. La Regione apre anche alla caccia notturna

Più abbattimenti di cinghiali in Lombardia e anche in provincia di Lecco

Caccia di selezione anche di notte, la Regione prepara il provvedimento

MILANO / LECCO – “Il lockdown ha favorito la proliferazione della fauna selvatica. Per questo abbiamo ritenuto necessario modificare la legge per concedere la caccia di selezione al cinghiale durante tutto l’anno anche con visore notturno”.

Lo ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi. “È una possibilità concessa dalla normativa nazionale – ha continuato – che vogliamo sfruttare per tutelare al meglio le aziende agricole e le comunità locali che stanno subendo i danni relativi alla presenza di questo animale. Attendiamo per martedì il via libera definitivo dal Consiglio”.

“Nella stagione venatoria 2019/2020 – ha aggiunto Rolfi – in Lombardia sono stati abbattuti 9.200 cinghiali, ben 1.827 in più rispetto alla stagione precedente. Questi sono i numeri che dimostrano come la caccia di selezione sia efficace se sostenuta da norme avanzate e adeguate ai tempi”.

In provincia di Lecco sono stati abbattuti 306 cinghiali contro i 260 dell’anno precedente. I danni causati dagli ungulati hanno generato rimborsi agli agricoltori lecchesi pari a 72.782,75 euro.

“La caccia di selezione è passata da 2.324 capi a 3.118. I cinghiali stanno mettendo in pericolo l’agricoltura e anche la sicurezza dei cittadini, basti pensare agli incidenti mortali che abbiamo registrato”. “La caccia di selezione – ha aggiunto l’assessore – ripartirà a giugno mentre l’attività di contenimento è attiva, di competenza delle Province alle quali anche recentemente abbiamo sollecitato un’azione più incisiva”.

Totale abbattimenti cinghiali per singola provincia (controllo + caccia di selezione + caccia collettiva)

Bergamo 1.181 (l’anno precedente erano 941)

Brescia 1.241 (l’anno precedente erano 614)

Como 2.189 (l’anno precedente erano 1.916)

Cremona 119 (l’anno precedente erano 152)

Lecco 306 (l’anno precedente erano 260)

Lodi 4 (l’anno precedente erano 6)

Milano 12 (l’anno precedente erano 8)

Pavia 2.332 (l’anno precedente erano 1.973)

Sondrio 362 (l’anno precedente erano 279)

Varese 1.452 (l’anno precedente erano 1.222)

Totale Lombardia 9.198 (l’anno precedente erano 7.371)