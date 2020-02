Cisco Academy Day 2020, Luca Saladino eletto “Cybersec King”

Nuovo successo per l’istituto Badoni

Ottimi risultati per gli studenti lecchesi

LECCO – Circa 400 studenti delle classi quinte degli istituti tecnici e licei, le maggiori 10 aziende ICT (Information and Communications Technology) del Nord Italia e le tecnologie più all’avanguardia hanno dato vita al “Cisco Academy Day”, l’evento che annualmente ispira il confronto tra studenti e il mondo delle tecnologie digitali in ambito network, cybersecurity e sviluppo software.

L’edizione 2020 del “Cisco Academy Day” che si è svolta ad Assago nella sede del “NH Congress Center”, ha visto protagonisti gli studenti delle classi quinte dell’indirizzo Informatica/Telecomunicazioni dell’istituto “A. Badoni”, che si sono particolarmente distinti nel dimostrare le proprie competenze tecniche attraverso laboratori di sviluppo software, networking e security.

Gli studenti Tavola Martina, Iori Gaia della classe 5Bi; Pomoni Lara, Gianola Cristina, Radu Raul, Lia Antonio, Torrente Mirko della classe 5Ai; Valente Tommaso, Fiore Edoardo, Vismara Luca, Ferrario Cristian, Saladino Luca della classe 5Ci/tl hanno risolto brillantemente i problemi proposti, in parte collaborando e in parte gareggiando con i loro pari di altre scuole.

In particolare si è distinto Luca Saladino che ha conquistato il titolo di “Cybersec King” per la sua performance nel laboratorio di “network security”. Anche in questa occasione, dunque, gli studenti del Badoni sono emersi tra le eccellenze. “Unico neo della manifestazione – così hanno commentato gli studenti dell’istituto lecchese – è che i problemi erano troppo facili!”.