Si chiude la fase di reggenza e si apre un nuovo capitolo

“Le sfide che attendono i settori del pubblico impiego, della sanità e del socio-assistenziale nei nostri territori richiedono ascolto costante”

LECCO – Si chiude la fase di reggenza e si apre un nuovo capitolo per la CISL Funzione Pubblica (FP) Monza Brianza Lecco. Nella giornata di oggi, mercoledì 25 novembre, il Consiglio Generale della federazione territoriale ha eletto Richar Carbajal Zavala nuovo Segretario Generale. Con questa votazione si conclude ufficialmente il periodo di reggenza guidato da Francesco Caiazza, a cui va il sentito ringraziamento di tutta l’Organizzazione per il lavoro svolto, la dedizione e l’impegno garantito al territorio in una fase delicata e di transizione.

Ad affiancare Richar Carbajal Zavala alla guida della categoria sono stati eletti, quali componenti della nuova Segreteria territoriale, Carmen Buono, operatrice della Nostra Famiglia di Bosisio Parini, e Giuseppe Speranza, educatore professionale presso il Centro diurno del Presidio Ospedaliero Corberi di Limbiate. La nuova squadra avrà il compito di rappresentare e tutelare le lavoratrici e i lavoratori del pubblico impiego, della sanità pubblica e privata, delle funzioni locali, degli enti centrali e del terzo settore nelle province di Lecco e di Monza Brianza, lavorando nel segno del rinnovamento, della presenza capillare nei luoghi di lavoro e del dialogo costruttivo con le istituzioni e le amministrazioni locali.

“Ringrazio il Consiglio Generale per la fiducia accordata a me e a tutta la squadra di Segreteria, e rivolgo un ringraziamento particolare a Francesco Caiazza per il prezioso lavoro di reggenza portato avanti finora – ha dichiarato Richar Carbajal Zavala, Segretario Generale CISL FP Monza Brianza Lecco -. Insieme a Carmen e Giuseppe affrontiamo questo mandato con grande senso di responsabilità ed entusiasmo. Le sfide che attendono i settori del pubblico impiego, della sanità e del socio-assistenziale nei nostri territori richiedono ascolto costante, gioco di squadra e capacità di contrattazione per garantire tutele, sicurezza e giusto riconoscimento economico e professionale a chi ogni giorno assicura servizi essenziali ai cittadini”.

Quella di Richar è una storia di riscatto e profonda umanità: dopo aver lasciato il Perù, dove lavorava nel settore informatico, si è reinventato il proprio percorso professionale per dedicarsi alle persone con disabilità, con sensibilità e determinazione, convinto che lavorare con persone fragili richieda cura e rispetto prima ancora che tecnica. È svolgendo il suo ruolo di operatore socio-sanitario alla Casa Ragazzi Onlus di Olgiate Molgora che Richar ha conosciuto il Sindacato ed è stato eletto dai colleghi come RSU e RLS. Da allora che si è occupato con impegno e costanza della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del terzo settore, per poi dopo vincere un concorso agli Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio di Merate dove tutt’ora è dipendente in distacco sindacale.

La CISL FP Monza Brianza Lecco si prepara a una stagione di intenso impegno sindacale su più fronti. Nel settore pubblico, la categoria sarà chiamata a valorizzare nelle assemblee il rinnovo del CCNL Funzioni Locali (2025-2028) e nella Sanità Pubblica con il rinnovo del triennio (2025-2027). Nel Terzo Settore, l’azione sindacale si concentrerà al tavolo delle Cooperative Sociali per ottenere misure concrete contro la fuga degli operatori – tra cui l’abolizione delle “notti passive”, il livello C2 per gli OSS, la quattordicesima al 100% e l’apertura del tavolo di trattativa per il rinnovo del CCNL UNEBA a tutela di oltre 130.000 lavoratori.

La sfida più urgente e delicata attende però la categoria sindacale nella Sanità Privata e nelle RSA, dove occorrerà dare voce alla legittima esasperazione di chi lavora con contratti AIOP e ARIS fermi da 8 anni e, ancora più vergognoso, con il contratto AIOP E ARIS R.S.A, senza un rinnovo da 14 anni. Il prossimo banco di prova sarà il presidio unitario del 3 dicembre davanti a Regione Lombardia, una mobilitazione fondamentale per pretendere rispetto, adeguamento al costo della vita e lo sblocco immediato dei rinnovi, confermando la presenza capillare nei reparti come punto di riferimento per tutti i lavoratori.

Durante la mattinata sono intervenuti la Segretaria Nazionale CISL FP, Sonia Uccellatori, la Segretaria Regionale della Funzione Pubblica CISL, Angela Cremaschini, e la Segretaria Generale della UST CISL Monza Brianza Lecco, Annalisa Caron.