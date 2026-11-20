La cerimonia in Comune in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

LECCO – Un momento simbolico di inclusione e di riconoscimento del legame con la comunità lecchese. Si è svolta oggi, giovedì 20 novembre, nella sala del Consiglio comunale di Lecco, la cerimonia di conferimento della cittadinanza civica a quattro bambini, in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

A consegnare il riconoscimento sono stati il sindaco Filippo Boscagli e l’assessore Alessandra Rota. A ricevere la cittadinanza civica sono stati Karamogo Richard Kamagate, Gaoussou Cheick Kamagate, Alia Bakhtaoui e Luca Antonio Kulentono, bambini nati e residenti a Lecco, non in possesso della cittadinanza italiana, per i quali i genitori hanno presentato apposita richiesta.

“È un momento importante per dimostrare l’appartenenza a una comunità – ha sottolineato il sindaco Boscagli rivolgendosi ai bambini e alle loro famiglie –. Abitate a Lecco, siete nati qui. I vostri genitori hanno fatto questa scelta, ed è un gesto importante”.

La cittadinanza civica rappresenta un riconoscimento dal forte valore simbolico: non equivale alla cittadinanza italiana e non comporta l’acquisizione di diritti giuridici legati a quest’ultima, ma vuole esprimere un messaggio di accoglienza, vicinanza e inclusione nei confronti dei più giovani, riconoscendoli come parte integrante della comunità in cui crescono.

La cerimonia si inserisce nel programma di iniziative promosso dal Comune di Lecco, riconosciuto come “Città amica dei bambini e degli adolescenti” da Unicef, per celebrare la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il 20 novembre ricorda infatti l’adozione, nel 1989, della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo.

Un’occasione per ribadire l’importanza di garantire a ogni bambino e ragazzo pari opportunità, tutela e il diritto di sentirsi parte della comunità in cui vive.