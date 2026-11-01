Civate, a Villa Canali un incontro sui servizi sociali e il futuro delle comunità locali

Giovedì 5 novembre torna il ciclo di appuntamenti autunnali promosso da Rete per il futuro

Ospiti Virginio Brivio, presidente di UNEBA Lecco, e Cristina Citterio, sindaca di Lomagna

CIVATE – Quale futuro per i servizi sociali nelle comunità locali? E come costruire nuove forme di collaborazione tra istituzioni, realtà del territorio e cittadini per rispondere ai bisogni delle persone? Sono alcune delle domande al centro del secondo incontro del ciclo autunnale promosso da Rete per il futuro, in programma giovedì 5 novembre alle 21 a Villa Canali, a Civate.

La serata vedrà la partecipazione di Virginio Brivio, presidente di UNEBA Lecco, e Cristina Citterio, sindaca di Lomagna. A moderare il confronto sarà Flavio Passerini, di Rete per il futuro.

I due ospiti porteranno esperienze e punti di vista differenti, ma complementari. Brivio, alla guida di UNEBA Lecco, realtà che coordina 26 organizzazioni sociali di ispirazione cattolica della provincia, si concentrerà in particolare sulle questioni legate alla popolazione anziana e alle sfide che riguardano i servizi dedicati alla terza età.

Citterio offrirà invece uno sguardo sul ruolo delle amministrazioni comunali nella risposta ai bisogni sociali delle comunità, raccontando ciò che gli enti locali già fanno e le ulteriori possibilità di intervento. Un’attenzione particolare sarà riservata anche alle politiche giovanili e all’esperienza maturata nel proprio Comune attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni.

Al centro della discussione ci sarà soprattutto la necessità di costruire nuove alleanze tra istituzioni pubbliche e territorio, attraverso una forma di sussidiarietà capace di valorizzare il contributo delle realtà che quotidianamente si prendono cura delle persone e delle comunità. Una collaborazione che, nelle intenzioni degli organizzatori, non deve tradursi in una riduzione dell’impegno pubblico, ma in una sua integrazione e valorizzazione attraverso le energie presenti sul territorio.

L’obiettivo è portare all’attenzione dei cittadini e degli amministratori esempi concreti e dati reali, stimolando un confronto sulle possibili soluzioni per migliorare la qualità della vita delle comunità locali.

L’appuntamento è aperto a tutti e si terrà giovedì 5 novembre, alle 21, a Villa Canali a Civate.