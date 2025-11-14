Civica Benemerenza a Plinio Agostoni: l’orgoglio di Confindustria Lecco e Sondrio

Il Comune di Lecco conferisce il prestigioso riconoscimento all’imprenditore ed ex presidente dell’Associazione

Campanari: “Ha dato lustro alla città con il suo impegno sociale, culturale ed economico”. Sirtori: “La formazione dei giovani è stata il cuore della sua missione”

LECCO – La notizia dell’assegnazione della Civica Benemerenza del Comune di Lecco a Plinio Agostoni, imprenditore di lungo corso ed ex Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, è stata accolta con grande soddisfazione all’interno dell’Associazione. Un riconoscimento che, come sottolineano i vertici, premia una vita interamente dedicata allo sviluppo della comunità, alla responsabilità d’impresa e alla crescita delle nuove generazioni.

«L’annuncio di questo riconoscimento ci riempie di orgoglio – commenta il presidente Marco Campanari – e conferma i meriti di Plinio Agostoni, collega e amico che con il suo impegno lungo tutta la vita nel campo sociale, culturale, economico e del mondo del lavoro ha contribuito allo sviluppo della nostra comunità e a dare lustro alla città e al territorio».

Campanari ricorda in particolare i progetti dedicati all’istruzione e alla formazione giovanile, la visione imprenditoriale capace di anticipare i tempi e l’impegno profondo verso il benessere collettivo: «La Civica Benemerenza attesta un percorso di dedizione e responsabilità che ha lasciato un segno tangibile nel tessuto sociale ed economico del territorio».

Sulla stessa linea il Direttore Generale Giulio Sirtori, che mette in luce un tratto distintivo della figura di Agostoni: «Oltre all’indiscusso spirito umanitario e all’attenzione per i più deboli, ricordiamo il suo straordinario impegno per la formazione e l’educazione dei giovani. Temi centrali del suo mandato in Confindustria e che hanno caratterizzato tutto il suo percorso umano e professionale, insieme alla sostenibilità, altro cardine della sua visione».