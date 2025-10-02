Civiche Benemerenze 2025: aperte le candidature a Lecco

La cerimonia durante i festeggiamenti dedicati al patrono San Nicolò

Candidature aperte fino al 31 ottobre

LECCO – Torna anche quest’anno l’appuntamento con la Civica Benemerenza del Comune di Lecco, il riconoscimento con cui l’amministrazione celebra persone, enti e associazioni che si sono distinti per l’impegno a favore della comunità.

Da mercoledì 1 ottobre fino alle 12:30 di venerdì 31 ottobre, cittadini, enti e associazioni del territorio potranno presentare le loro proposte di candidatura, contribuendo a dare visibilità e riconoscimento a storie di impegno, solidarietà e servizio alla comunità.

Le Civiche Benemerenze possono essere conferite a persone, enti o associazioni che, con opere o con l’esempio, si siano distinti nei campi delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia, del lavoro, della scuola, dello sport, oppure attraverso iniziative sociali, assistenziali e filantropiche.

Possono inoltre essere riconosciute per la collaborazione con la pubblica amministrazione o per atti di coraggio e di abnegazione civica, a quanti abbiano dato lustro alla città di Lecco e alla sua comunità, accrescendone il prestigio con la propria virtù personale o servendone le istituzioni con disinteressata dedizione. (articolo 1 del regolamento per il conferimento delle Civiche Benemerenze).

Le proposte, complete di motivazioni e adeguata documentazione, dovranno essere presentate in busta chiusa, recante la dicitura “Proposta di Civica Benemerenza” e l’indicazione del mittente, e consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Lecco (piazza Diaz 1).

In alternativa, potranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo comune@pec.comunedilecco.it. Non saranno prese in considerazione le candidature trasmesse tramite posta elettronica ordinaria. Tutte le proposte saranno esaminate dalla Commissione Capigruppo, secondo quanto previsto dal regolamento vigente.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a segreteria.generale@comune.lecco.it o telefonare al numero 0341 481401.