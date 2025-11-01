CNSAS e Comprensorio Caccia uniscono le forze per le ricerche in montagna

Firmato il 22 ottobre nella sede CNSAS di Lecco un protocollo operativo annuale

Durante la serata la dott.ssa Valeria Ferrante (INWEGA) ha donato un binocolo ZEISS al Soccorso Alpino, riconoscendo “l’impegno del Soccorso alpino”

LECCO – Siglato un accordo operativo tra il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e il Comprensorio Alpino di Caccia Prealpi e Alpi Lecchesi. L’intesa, firmata mercoledì scorso presso la sede del CNSAS Lombardo a Lecco, getta le basi per una collaborazione sperimentale di un anno sul territorio delle Prealpi e Alpi Lecchesi, con il coinvolgimento diretto della Stazione di Valsassina – Valvarrone.

Il protocollo nasce con un obiettivo chiaro: mettere in rete competenze e risorse per intervenire nelle ricerche di persone disperse in montagna. In caso di necessità, i soci del C.A.C. potranno essere attivati come supporto operativo grazie alla loro profonda conoscenza dei luoghi. Un contributo prezioso nelle prime fasi delle operazioni, quando ogni minuto è decisivo e “impiegare tutte le risorse competenti a disposizione” può fare la differenza sulle possibilità di un esito positivo.

Il CNSAS sottolinea come i cacciatori, abituati a muoversi su terreni impervi e spesso frequentati da escursionisti e cercatori di funghi, rappresentino una risorsa naturale per il territorio. Lo spirito dell’accordo è quello di mettere a disposizione esperienza e presenza capillare, con l’obiettivo comune di portare aiuto a chi si trova in difficoltà in ambiente montano.

Durante la serata, non è mancato un momento di riconoscimento per il lavoro svolto dal Soccorso alpino. La dott.ssa Valeria Ferrante, direttore commerciale dell’azienda INWEGA – intelligenza energetica con sede a Merate, ha donato alla Stazione Valsassina – Valvarrone un binocolo professionale ZEISS, gesto accolto con gratitudine dai volontari, sempre impegnati in attività dove preparazione e strumenti adeguati sono fondamentali.

Un accordo che nasce dalla concretezza e che guarda alla sicurezza in montagna, valorizzando l’impegno di chi conosce e vive il territorio ogni giorno.