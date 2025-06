Cnsas. I tecnici delle squadre forra a Valstagna per un corso di formazione

Gestione del rischio acquatico, con esercitazioni in acque vive e scenari alluvionali

Presenti anche i tecnici dalla Lombardia. Testati nuovi strumenti operativi progettati per le alluvioni

LECCO – Dal 20 al 22 giugno, il campo slalom di Valstagna, nel comune di Valbrenta (VI), ha ospitato una sessione di formazione riservata ai tecnici delle squadre forra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) provenienti da Lombardia, Trentino, Piemonte e Veneto. Un campo slalom è una sezione di torrente attrezzata con paletti e rocce per creare movimenti d’acqua specifici, usato per kayak, canoa, rafting e corsi di acque vive.

L’attività è stata condotta con il supporto di due istruttori della Scuola Nazionale Tecnici di Soccorso in Forra (SNAFOR). I partecipanti si sono concentrati sulla gestione del rischio acquatico, con esercitazioni in acque vive e scenari alluvionali. Oltre ai moduli formativi tradizionali – che prevedono la conoscenza delle misure di sicurezza a bordo torrente, le tecniche di movimento in acqua e il nuoto in acque vive – i tecnici hanno potuto testare nuovi strumenti operativi progettati per le emergenze alluvionali.

Tra questi, particolare attenzione è stata dedicata a una nuova dotazione di gommoni speciali, disponibili in diversi formati in base agli scenari di utilizzo. Trattandosi di imbarcazioni che necessitano di tecniche che utilizzano corde e che richiedono manovre particolari, è necessaria una formazione specifica per il loro impiego. Il modulo formativo è stato sviluppato per rispondere alle nuove esigenze operative del CNSAS in ambito di protezione civile, con particolare riferimento agli interventi in contesti alluvionali, purtroppo sempre più frequenti.