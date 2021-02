Giornata di sole e di bel tempo: in molti si sono mossi per una gita fuori porta

MANDELLO – Domenica di sole, domenica di bel tempo (e in zona gialla) e in molti hanno deciso di muoversi per una gita fuori porta con un quasi inevitabile traffico di rientro.

In questo momento (sono le 17.25) lungo le strade lecchesi si sono formate lunghe code: sulla SS36, per chi proviene dalla Valtellina, ci sono circa 10 km di coda.

Traffico intenso e rallentamenti anche per chi sta transitando in Valsassina dove si segnalano code da Pasturo fino alle porte di Ballabio.