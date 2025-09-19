Codice degli Appalti e il ruolo dei Progettisti, due cicli di incontri con l’Ordine degli Architetti

A settembre e ottobre

Il presidente Scaccabarozzi: “Preziosa occasione di approfondimento e aggiornamento su temi centrali per la nostra attività”

LECCO – L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri e il Collegio dei Geometri, promuove nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2025 due importanti cicli di incontri formativi aperti ai professionisti del settore.

Il primo percorso, intitolato “Il Codice degli Appalti Pubblici: appalti, affidamenti ed equo compenso”, si terrà presso la sede degli Ordini (via A. Grandi 9/11, Lecco) nelle date del 23 e 30 settembre e del 7 ottobre 2025, dalle ore 17:00 alle 19:00 Gli appuntamenti saranno l’occasione per approfondire l’evoluzione della normativa sugli appalti a due anni dal nuovo codice, i principi e le procedure di affidamento dei servizi tecnici, i contenuti della progettazione, il tema dell’equo compenso e le responsabilità delle figure tecniche nella fase esecutiva. Relatori degli incontri saranno l’Avv. Giuseppe Rusconi e l’Arch. Ing. Alessandro Crippa. La partecipazione è gratuita e darà diritto a 2 CFP per ciascun incontro.

Il secondo ciclo, “I progettisti nella società contemporanea. La centralità dei diversi ruoli”, sempre presso la sede degli Ordini, si svolgerà nelle giornate del 2 e 23 ottobre e del 13 e 27 novembre 2025, dalle ore 17:00 alle 19:00 Quattro appuntamenti con l’Arch. Carlo Lanza, dedicati a temi di grande attualità per la professione: dai contratti tra professionisti alle competenze per il progetto di monitoraggio ambientale, fino all’equo compenso e alla riflessione sul ruolo etico e deontologico del progettista. La quota di partecipazione è di 10 euro a incontro (esente IVA). Anche in questo caso verranno riconosciuti 2 CFP per architetti e ingegneri.

Il presidente dell’Ordine, Arch. Valentino Scaccabarozzi, sottolinea: “Gli incontri saranno preziosa occasione di approfondimento e aggiornamento su temi centrali per la nostra attività, come il codice degli appalti, grazie alla presenza di relatori qualificati”.