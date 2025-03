Coldiretti Como Lecco: a Montevecchia confronto tecnico per affrontare le sfide del settore agricolo

L’incontro ha rappresentato un’occasione per ascoltare le istanze del territorio e rafforzare il dialogo con gli imprenditori agricoli

“Di fronte alla crisi dei prezzi e alle scelte europee che minacciano l’agricoltura italiana, la voce degli imprenditori del nostro territorio chiede risposte concrete”

COMO-LECCO – Si è svolto nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio l’incontro tecnico tra Coldiretti Como-Lecco e le imprese agricole associate, presso la Sala Civica a Montevecchia. L’evento è stato un momento di confronto diretto, volto ad illustrare le novità tecniche, analizzare le criticità del settore e approfondire le nuove disposizioni sulla gestione dei rifiuti (Rentri). Le relazioni tecniche sono state svolte da Alfredo Castellazzi, responsabile CAA di Coldiretti Como Lecco, insieme al segretario di zona Emanuele Bezzi.

L’incontro ha rappresentato un’occasione per ascoltare le istanze del territorio e rafforzare il dialogo con gli imprenditori agricoli, chiamati ad affrontare sfide complesse: dalla tutela del reddito alla competitività, passando per la burocrazia e le criticità legate alla Politica Agricola Comune (PAC).

“Di fronte alla crisi dei prezzi e alle scelte europee che minacciano l’agricoltura italiana, la voce degli imprenditori del nostro territorio chiede risposte concrete”, commenta Fortunato Trezzi, presidente di Coldiretti Como Lecco. «Con questi incontri vogliamo fare il punto sui temi più urgenti e definire le azioni necessarie per sostenere le nostre aziende. Il futuro del settore dipende dalle scelte che facciamo oggi”.

In merito alla PAC, il presidente ricorda l’importanza di alcune misure già ottenute, ma ha anche evidenziato la necessità di una riforma che garantisca un supporto concreto e immediato al settore. “Non possiamo permetterci di aspettare un’altra legislatura per interventi che sono già urgenti”, ha concluso Trezzi.

L’incontro si è chiuso con l’impegno a continuare il dialogo con le imprese e a tradurre in azioni concrete le istanze emerse. Coldiretti Como Lecco conferma così il suo ruolo di riferimento per il settore agricolo, al fianco degli imprenditori per difendere il reddito e la competitività delle aziende del territorio.