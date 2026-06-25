Coldiretti Como Lecco approva i bilanci. Salvadori: “Le sfide non mancano”

Durante l’assemblea interprovinciale sono stati affrontati i temi centrali per l’agricoltura del territorio

Dall’emergenza fauna selvatica ai cambiamenti climatici, passando per mercati internazionali e difesa del Made in Italy

LECCO – Cambiamenti climatici, tensioni geopolitiche, emergenza fauna selvatica e difesa del vero Made in Italy. Sono alcuni dei temi al centro dell’assemblea interprovinciale di Coldiretti Como Lecco che si è svolta nella sede di Erba, chiamata ad approvare i bilanci e a fare il punto sulle prospettive del comparto agricolo lariano.

L’incontro ha rappresentato l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività svolta nell’ultimo anno e per individuare le principali priorità che accompagneranno l’azione dell’organizzazione nei prossimi mesi. Attraverso un video sono stati ripercorsi i risultati raggiunti, le iniziative promosse sul territorio e il ruolo sempre più centrale dell’agricoltura nelle comunità delle province di Como e Lecco.

L’assemblea ha confermato la solidità della struttura e la volontà di affrontare con determinazione le sfide che attendono il settore, dalla redditività delle imprese alle prospettive della Politica Agricola Comune, fino agli effetti dei cambiamenti climatici e alle nuove dinamiche dei mercati internazionali.

“I numeri approvati dall’assemblea raccontano un’organizzazione forte e radicata sul territorio” ha sottolineato il presidente di Coldiretti Como Lecco, Fortunato Trezzi. “Dietro ai bilanci ci sono soprattutto le persone, le imprese e il lavoro quotidiano di un settore che continua a svolgere un ruolo fondamentale per le nostre comunità. L’agricoltura rappresenta un presidio economico, ambientale e sociale che contribuisce alla qualità della vita dell’intero territorio lariano”.

Tra le attività ricordate durante l’assemblea anche la mobilitazione al Brennero per chiedere maggiore trasparenza sull’origine degli alimenti e contrastare le contraffazioni del Made in Italy, il consolidamento dei mercati di Campagna Amica e i progetti di educazione alimentare che hanno coinvolto migliaia di studenti delle scuole delle due province.

“Le sfide non mancano” ha evidenziato il direttore di Coldiretti Como Lecco, Luciano Salvadori. “L’assemblea ha rappresentato un momento importante di condivisione del percorso compiuto e di programmazione delle nuove sfide che impegneranno il nostro futuro. Il compito di Coldiretti resta quello di accompagnare le imprese, rappresentarne le esigenze e continuare a costruire un’agricoltura forte, moderna e profondamente radicata nel territorio”.

I lavori si sono conclusi con il rinnovo dell’impegno dell’organizzazione a proseguire nell’attività di rappresentanza, tutela e valorizzazione dell’agricoltura delle province di Como e Lecco, nella consapevolezza che le sfide economiche, climatiche e sociali dei prossimi anni richiederanno sempre più unità, visione e capacità di fare sistema.