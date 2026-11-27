La Messa nella basilica di San Nicolò, la sfilata e la benedizione dei trattori

Sul lungolago, per tutta la giornata, il mercato di Campagna Amica con tredici aziende agricole

LECCO – Il mondo agricolo delle province di Como e Lecco si ritrova dopodomani, domenica 29 novembre a Lecco per celebrare la 76^ Giornata interprovinciale del Ringraziamento, uno degli appuntamenti più significativi del calendario di Coldiretti, che rinnova il legame tra le comunità rurali, il territorio e la società civile. L’iniziativa, promossa da Coldiretti Como Lecco con il patrocinio della Città di Lecco, porterà nel cuore del capoluogo gli imprenditori agricoli, le loro famiglie, i trattori e le eccellenze agroalimentari del territorio.

La Giornata del Ringraziamento rappresenta un momento di riflessione sul valore del lavoro agricolo, sui frutti della terra e sulle responsabilità di chi quotidianamente si prende cura del territorio, garantendo la produzione di cibo, la salvaguardia del paesaggio e la vitalità economica e sociale delle aree rurali e montane.

“Celebrare il Ringraziamento significa riconoscere il valore del lavoro di donne e uomini che, ogni giorno, contribuiscono a costruire il futuro delle nostre comunità. L’agricoltura delle nostre province è espressione di territori straordinariamente diversi, dalla pianura alle montagne, dalle colline alle sponde del lago. Una ricchezza che le imprese agricole custodiscono attraverso il proprio lavoro, affrontando le difficoltà legate ai cambiamenti climatici, ai costi di produzione, alla pressione della fauna selvatica e alla crescente complessità dei mercati. Ritrovarci a Lecco significa riaffermare il senso di appartenenza a una comunità e condividere con i cittadini il valore di questo impegno” così Fortunato Trezzi, presidente di Coldiretti Como Lecco.

Il programma della giornata prevede alle 9.30 il ritrovo dei trattori presso l’area mercatale della Piccola, mentre alle 10 sarà celebrata la Santa Messa nella basilica di San Nicolò. A seguire, i mezzi agricoli sfileranno per le vie della città fino al lungolago, nell’area antistante piazza Cermenati, dove si terranno il saluto delle autorità e la tradizionale benedizione dei trattori. Alle 12.30 è previsto il pranzo conviviale presso il ristorante della Canottieri Lecco.

Il mercato di Campagna Amica sul lungolago

Per l’intera giornata, dalle 8 alle 18, il lungolago lecchese ospiterà il mercato di Campagna Amica, con tredici aziende agricole e un ampio paniere di specialità acquistabili direttamente dai produttori. Sui banchi si troveranno riso, miele, agrumi, ortaggi di stagione, formaggi, vino, olio, confetture, erbe e trasformati agricoli. Un’occasione per fare la spesa direttamente dagli agricoltori, conoscere la stagionalità delle produzioni, approfondire le caratteristiche delle diverse filiere e scoprire, anche in vista delle festività natalizie, le eccellenze dell’agroalimentare italiano.

“Portare la Giornata del Ringraziamento nel centro di una città come Lecco assume un significato particolare” evidenzia Luciano Salvadori, direttore di Coldiretti Como Lecco.

“Vogliamo rendere sempre più evidente quanto l’agricoltura sia parte integrante della vita delle nostre città, della loro economia e della qualità della vita dei cittadini. Dietro ogni prodotto ci sono professionalità, investimenti, innovazione e un patrimonio di conoscenze che si rinnova di generazione in generazione. Anche la presenza del mercato di Campagna Amica per tutta la giornata risponde a questa volontà: accorciare le distanze tra mondo agricolo e comunità urbane, valorizzare la vendita diretta e rafforzare la consapevolezza dei consumatori sull’origine e sulla qualità del cibo che portano in tavola. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare, incontrare le nostre imprese e condividere con loro questa importante giornata”.

La 76^ Giornata interprovinciale del Ringraziamento sarà dunque un’occasione di festa, incontro e condivisione, ma anche un momento per richiamare l’attenzione sul ruolo strategico dell’agricoltura comasca e lecchese nella tutela del territorio, nella sicurezza alimentare, nel presidio delle aree montane e nella costruzione di nuove prospettive occupazionali per le giovani generazioni.