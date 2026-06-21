Coldiretti Como Lecco: ultimi dieci giorni per iscriversi all’Oscar Green 2026

Castelli (Coldiretti Giovani Impresa): “Nel nostro territorio tante esperienze innovative meritano visibilità”

Candidature aperte fino al 29 giugno prossimo

LECCO – È iniziato il conto alla rovescia per l’Oscar Green 2026. Mancano infatti dieci giorni alla chiusura delle iscrizioni al premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa che ogni anno mette in luce le migliori esperienze dell’agricoltura italiana under 40, valorizzando innovazione, sostenibilità, capacità imprenditoriale e radicamento territoriale. Le candidature potranno essere presentate fino al 29 giugno attraverso il portale nazionale di Coldiretti Giovani Impresa oppure rivolgendosi agli uffici territoriali di Coldiretti Como Lecco.

L’edizione 2026, dedicata al tema “Giovani Oggi”, prevede quattro categorie principali. “Campagna Amica” è dedicata ai progetti che valorizzano il cibo italiano attraverso filiera corta, mercati contadini, agriturismo e attività di accoglienza. “Impresa Digitale e Sostenibile” premia invece le realtà che investono in innovazione tecnologica, economia circolare, recupero degli scarti, produzione energetica e gestione efficiente delle risorse. “Coltiviamo Insieme” è riservata alle esperienze che uniscono agricoltura, inclusione sociale e sviluppo del territorio attraverso collaborazioni con scuole, enti pubblici e realtà del terzo settore. La categoria “+Impresa” valorizza infine le aziende che si distinguono per capacità imprenditoriale, competitività e visione strategica.

Accanto alle categorie principali sono previsti due premi speciali nazionali. “Agri-Influencer” è dedicato alle imprese che promuovono e raccontano l’agricoltura attraverso social media, eventi e nuovi strumenti di comunicazione, mentre “Scuole di oggi, agricoltori del domani” è rivolto agli istituti agrari che sviluppano progetti innovativi legati alla sostenibilità, alla biodiversità e alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare italiano.

Tra le novità dell’edizione 2026 figurano inoltre il Premio del Pubblico e il Premio della Stampa, che saranno assegnati ai progetti finalisti maggiormente apprezzati.

“Le province di Como e Lecco esprimono una nuova generazione di imprenditori agricoli preparati, dinamici e capaci di interpretare le sfide del mercato mantenendo un forte legame con il territorio” sottolinea il delegato interprovinciale di Coldiretti Como Lecco Pietro Castelli. “L’Oscar Green rappresenta un’opportunità importante per dare visibilità a esperienze che stanno contribuendo a innovare l’agricoltura lariana, creando valore economico, sociale e ambientale”.

“Nel nostro territorio sono numerose le aziende che hanno investito in multifunzionalità, vendita diretta, agriturismo, innovazione e servizi alla comunità” aggiunge il direttore di Coldiretti Como Lecco, Luciano Salvadori. “L’Oscar Green è una straordinaria occasione per raccontare queste esperienze e metterle in connessione con le migliori realtà nazionali. Invitiamo tutti i giovani imprenditori agricoli a cogliere questa opportunità e a presentare la propria candidatura entro la scadenza del 29 giugno”.

A rilanciare l’appello è anche il presidente di Coldiretti Giovani Impresa Como Lecco, Fortunato Trezzi. “Ogni anno l’Oscar Green dimostra quanto siano numerose le idee, i progetti e le capacità presenti nelle campagne del nostro territorio” evidenzia Castelli. “Parliamo di giovani che innovano, investono, sperimentano nuove forme di vendita e di accoglienza, valorizzano le produzioni locali e costruiscono nuove opportunità di sviluppo. Partecipare significa mettere in luce il proprio lavoro e contribuire a raccontare l’agricoltura contemporanea, sempre più dinamica e protagonista”.

L’Oscar Green si conferma uno dei principali strumenti di valorizzazione dell’imprenditoria agricola giovanile, capace di mettere in rete esperienze innovative e di raccontare un’agricoltura sempre più protagonista nelle sfide economiche, ambientali e sociali del Paese.