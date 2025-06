Coldiretti e Telefono Donna insieme per l’autonomia delle donne vittime di violenza

Un’alleanza tra agricoltura e solidarietà per offrire nuove opportunità

“Il nostro Sportello Lavoro aiuterà le beneficiarie a valorizzare le proprie capacità”

LECCO – Un passo concreto per sostenere l’indipendenza economica e la rinascita sociale delle donne vittime di violenza di genere. È stato formalizzato l’accordo di collaborazione tra la Federazione Interprovinciale Coldiretti Como e Lecco e l’Associazione Telefono Donna Como ODV, Centro Antiviolenza, con l’obiettivo di avviare percorsi di inserimento lavorativo destinati a donne impegnate in un percorso di uscita dalla violenza.

“L’intesa nasce dalla consapevolezza che l’autonomia economica è un elemento cruciale nel percorso di uscita dalla violenza – continuano da Coldiretti – Come sottolineato dalla Convenzione di Istanbul e dal Piano Quadriennale Regionale della Lombardia (2020–2023), il reinserimento lavorativo rappresenta una delle leve fondamentali per offrire alle donne una reale alternativa alla condizione di maltrattamento“.

Grazie a questo protocollo, Coldiretti Como e Lecco metterà in rete le proprie aziende agricole associate, attivando opportunità di inserimento nel settore agrituristico e nelle filiere collegate. Telefono Donna Como, attraverso il suo Sportello Lavoro, si occuperà invece di fornire orientamento, formazione e accompagnamento personalizzato alle beneficiarie.

Di rilievo il contributo di Donne Coldiretti, che ha promosso una serata dedicata alla sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne: un momento di confronto pubblico che ha gettato le basi per la nascita del protocollo.

Telefono Donna Como sarà responsabile dell’identificazione delle donne pronte ad avviare un percorso di autonomia lavorativa, offrendo un bilancio delle competenze, supporto nella redazione del curriculum e training per la ricerca attiva del lavoro. Inoltre, guiderà le beneficiarie nell’accesso ai servizi territoriali disponibili, come la formazione professionale e gli incentivi all’occupazione.

Parallelamente, Coldiretti Como e Lecco avrà il compito di coinvolgere le imprese del territorio disponibili ad accogliere le donne in cerca di occupazione, promuovendo inserimenti lavorativi mirati, attenti alla vicinanza al domicilio e alla conciliazione dei tempi di vita. Sarà inoltre impegnata nella sensibilizzazione degli imprenditori sul tema della violenza di genere e sull’importanza di adottare un approccio inclusivo.

“Per molte donne, trovare un lavoro significa rompere l’isolamento e riacquistare fiducia in sé stesse – osserva Arianna Liberatore, legale rappresentante di Telefono Donna Como – Questo accordo non è solo uno strumento concreto, ma un segnale forte: la comunità si mobilita per offrire alternative reali. Il nostro Sportello Lavoro aiuterà le beneficiarie a valorizzare le proprie capacità, mentre Coldiretti aprirà loro porte preziose all’interno del tessuto produttivo locale”.

“Le aziende agricole sono da sempre presìdi di welfare territoriale – sottolinea Fortunato Trezzi, presidente di Coldiretti Como Lecco – Oggi scegliamo di essere parte attiva anche nella lotta alla violenza di genere, trasformando il lavoro in uno strumento di riscatto. La nostra rete può offrire flessibilità e ambienti accoglienti, elementi fondamentali per chi è impegnata nella ricostruzione della propria vita”.

In Lombardia, solo nel 2022, i Centri Antiviolenza hanno accolto oltre 5 mila donne, molte delle quali con difficoltà di accesso al mercato del lavoro dovute a traumi, assenza di reti di supporto o limitata mobilità. L’accordo mira a rispondere concretamente a queste criticità, promuovendo un modello di intervento replicabile in collaborazione con altri attori del territorio.

La collaborazione avrà durata annuale, con rinnovo automatico salvo disdetta, e garantirà il pieno rispetto della riservatezza delle beneficiarie, in conformità al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR – UE 2016/679).