Collocamento mirato e fasce deboli, i numeri del servizio nel 2024

Quasi 600 le persone avviate al lavoro e oltre 10.500 beneficiari

Il 61% dei contratti avviati nel 2023 sono stati confermati

LECCO – 859 iscritti al Collocamento Mirato, 599 persone avviate al lavoro, oltre 10.500 beneficiari del servizio: sono i numeri 2024 del Servizio Collocamento mirato e fasce deboli della Provincia di Lecco presentati questa mattina, venerdì, dalla Provincia di Lecco. Il report fotografa una realtà in crescita che segue il trend positivo vissuto lo scorso anno dall’Italia anche sul piano occupazionale.

“La nostra Provincia – ha spiegato Antonio Pasquini, Consigliere provinciale delegato al Centro per l’impiego – si è distinta non solo per i dati incoraggianti sul fronte del lavoro, ma anche per le politiche attive messe in campo dal Servizio Collocamento Mirato, volto a supportare in particolare le persone con disabilità e in condizione di svantaggio. Il lavoro è un diritto di tutti, ci teniamo a ribadirlo”.

Numeri in crescita e investimenti mirati

Ad illustrare i risultati raggiunti nel 2024 Marta Crimella, Direzione organizzativa VI Lavoro e Centri per l’impiego Provincia di Lecco: “A fine anno, il Collocamento Mirato ha trattato 10.521 beneficiari, con 40 Doti Gol attivate e 328 Doti Disabili assegnate, segnando un impegno concreto verso l’inclusione. Gli iscritti annui sono aumentati da 764 nel 2023 a 859 nel 2024, e si è mantenuto stabile anche il numero di persone avviate al lavoro (599 rispetto ai 613 dell’anno precedente). Di queste, 61% dei contratti sono stati confermati o trasformati a tempo indeterminato nel corso del 2024″.

Significativo anche il dato sulle convenzioni ex art. 14 (Legislativo 276/03): passate da 35 a 46, hanno portato a 75 nuovi inserimenti presso cooperative sociali di tipo B. I tirocini extracurriculari sono saliti a 382, e i tirocini di Adozione Lavorativa per lavoratori più fragili hanno raggiunto quota 266.

Focus disabilità: più risorse, più opportunità

Nel 2024 il numero di iscritti nelle liste di collocamento mirato ha raggiunto le 2.472 persone (contro le 1.260 del 2008). Di queste, il 59% è rappresentato da invalidi civili, mentre il 41% da invalidi psichici. Il 68% degli iscritti ha più di 46 anni e il 58% ha come titolo di studio la scuola media inferiore. Ben 1.871 iscritti si dichiarano “effettivamente disponibili al lavoro”.

Tra le realtà coinvolte nel collocamento: 503 imprese private, 92 cooperative sociali e 4 enti pubblici. Il 9% degli inserimenti ha riguardato residenti fuori provincia.

I progetti innovativi: inclusione che funziona

Grazie ai fondi regionali e provinciali – oltre 1,86 milioni di euro complessivi – sono state finanziate 148 domande Dote Impresa, con 135 assunzioni e 13 rimborsi per tirocini. Tra i progetti emblematici ricordati “ForMe – Un ponte verso il lavoro” (Technoprobe + Coop Il Grappolo): un ambiente di formazione e tirocinio per persone con disabilità nel settore elettronico e logistica; “Ecocampus Bees4Future” (Fomas + Coop Paso): un’iniziativa di apicoltura urbana e trasformazione agricola; “Binario Vivo”: una caffetteria sociale alla stazione di Cernusco Lombardone con inserimenti e tirocini; “Offi Coffee”: nuova attività della Coop Il Grigio con assunzione di due persone con disabilità.

Promotore68, Comitato Tecnico e nuove sinergie

Cresce anche il ruolo del Promotore68, figura chiave per supportare le aziende nell’inserimento lavorativo. Nel 2024 sono state 500 le imprese contattate (rispetto alle 225 del 2023), con un aumento del 120%.

Il Comitato Tecnico Provinciale, strumento introdotto dal Jobs Act, ha esaminato 244 casi nel 2024, riunendosi 11 volte. Il relativo protocollo d’intesa con ASST è stato rinnovato per il biennio 2025-2026, con l’ingresso di ATS Brianza per un’ulteriore espansione del servizio.

Scuola, orientamento e cittadinanza digitale

Tra le numerose iniziative sono stati ricordati: PCTO Disabilità: 36 prese in carico nel 2024 (+15% rispetto al 2023); Scuola-Lavoro Orienta: 58 studenti presi in carico (+46%); Cittadinanza Digitale: al via la seconda edizione per accrescere le competenze digitali delle persone con disabilità; Costruire Orientamento: progetto dedicato ai docenti per supportare studenti con disabilità nel loro percorso di vita e lavoro; Down Job – II edizione: percorsi per favorire l’autonomia lavorativa delle persone con sindrome di Down; A5 Sensi: progetti di giardini sensoriali dedicati a giovani con disturbi dello spettro autistico.

In quest’ultimo si è addentrata Clara Fusi, Responsabile sportello lavoro per persone con disabilità La Nostra Famiglia: “Destinatari sono stati Ragazze/i con disabilità dello spettro autistico che hanno concluso il percorso scolastico II° edizione – ha spiegato Fusi – 5 progetti avviati con sei ragazzi iscritti alle liste del collocamento mirato. Si tratta di un percorso formativo volto all’acquisizione di nuove competenze trasversali, e l’ottenimento di competenze per lavorare come addetti alle coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole”. I ragazzi come ricordato sono stati premiati in occasione della fiera Orticolario.

Sostegni economici e ruolo delle istituzioni

Nel corso del 2024 sono stati erogati oltre € 1 milione in Borse Lavoro, così suddivisi: 78% da aziende (€ 814.775,00), 19% dalla Provincia (€ 203.505,00), 3% da enti terzi come Comuni, Caritas, associazioni (€ 34.202,00).

“Il ruolo del Disability Manager, nominato nel 2024, rappresenta un altro passo verso una pubblica amministrazione più inclusiva e sensibile. Infine, con il progetto “Molto in Comune”, la Provincia ha coinvolto 21 Comuni per promuovere il benessere organizzativo e il valore dell’unicità nelle amministrazioni locali” ha concluso Crimella.