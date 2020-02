Colonia di mici in via Sassi.“il Comune la vuole spostare”

La denuncia dell’ex assessore Ezio Venturini (Noi per Lecco)

“Otto gatti che il Comune vorrebbe spostare altrove”.

LECCO – Una colonia di mici randagi che ormai da tanti anni vive alle spalle della sede della Protezione Civile in via Sassi e che ora l’amministrazione comunale vorrebbe spostare.

Almeno è quello che l’ex assessore Ezio Venturini ha reso noto con un messaggio alla stampa. “Ci sono giunte parecchie segnalazioni da parte di innumerevoli volontari di varie associazioni animaliste tra cui Proparco Nostri Amici Animali sulla presunta intenzione da parte del Comune di Lecco di spostare la colonia di gatti che dimora nel cortile retrostante il palazzo Comunale di via Sassi e aggettante sulle rampe del parcheggio dell’isolago”.

Si tratta, ha ricordato Venturini, di una colonia felina regolarmente censita, più di otto anni fa, controllata e sterilizzata dall’ASL, oggi ATS.

“Come ex Assessore all’Ambiente e al tempo dell’ UDA ( ufficio diritti animali) – è intervenuto Venturini – ritengo necessario portare all’attenzione dell’opinione pubblica e chiedere pubblicamente conto al Comune di Lecco se è veramente intenzione di questo Ente intervenire in tal senso”.

Accuditi dai volontari

“Ricordo che la colonia felina, colonia era nata quando l’allora personale di protezione civile mise in salvo tre micetti, se ne prese cura contattando l’Asl e l’Enpa. La colonia venne censita e sterilizzata dall’Asl e affidata alle cure dei volontari Enpa come prevede il regolamento a tutela degli animali del Comune di Lecco”.

“L’area è stata attrezzata con casette mobili punti cibo nella massima pulizia , ed essendo non accessibile dall’esterno si configura un luogo sicuro per gli animali.

La colonia è divenuta nel tempo un punto di riferimento di affezione di molte persone del condominio dell’isolago che preparano da mangiare durante il giorno quando i gatti lasciano l’area per avventurarsi nelle zone limitrofe, per tornare puntualmente la sera nel loro territorio”.

“Ricordo – prosegue l’ex assessore -che più volte qualche persona allarmata si è rivolta in Protezione civile perché non vedeva da qualche giorno i gatti a cui abitualmente dava da mangiare con cui si era creato un rapporto di affezione, ciò accadeva anche quando i gatti veniva portati via per la sterilizzazione o in caso di altre cure, la stessa ASL nel visitare la colonia espresse soddisfazione per le condizioni igieniche della colonia e per la tenuta dei gatti”.

Decisione della Polizia Locale?

“Ora ci segnalano che il Comandante della Polizia locale e il nuovo funzionario della protezione civile vogliono spostare una colonia felina stabile da più di otto anni, cosa che non posso assolutamente credere”

“Nel legittimo dubbio, ricordo al sig. Sindaco di Lecco, al Comandante della Polizia Locale al al funzionario della Protezione Civile che le colonie feline sono tutelate nella loro interezza dall’art. 24 del Regolamento Comunale , alla legge regionale e ai testi normativi nazionali che riconoscono e tutelano le colonie feline”.

“Quindi – conclude Venturini – invito il sig. Sindaco del Comune di Lecco perché si attivi per il rispetto dei diritti degli animali e faccia rispettare ai propri uffici quello stesso regolamento che si pretende sia rispettato dai cittadini e soprattutto a tutti i cittadini di Lecco amanti degli animali che vigilino affinché una pacifica colonia felina non venga estirpata dal suo territorio dove dimora da 8 anni”