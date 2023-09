Colonnine di ricarica per auto elettriche, possibile interruzione del servizio

Il possibile mancato funzionamento a causa del cambio di operatore da parte di Acinque Innovazione

La piena interoperabilità con la piattaforma Evway verrà ripristinata passati i tempi tecnici per la migrazione, dal 1° ottobre

LECCO – A causa del cambio di operatore da parte di Acinque Innovazione, le colonnine elettriche di ricarica per le auto sul territorio comunale, per la prima fase di passaggio, potrebbero non funzionare. La piena interoperabilità con la piattaforma Evway verrà ripristinata passati i tempi tecnici per la migrazione, dal 1° ottobre.

Nel frattempo, il servizio di ricarica è comunque garantito: