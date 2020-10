Commemorazione defunti e Ognissanti: un servizio di accoglienza ai cimiteri

In vista della ricorrenza del 2 Novembre, volontari al lavoro nei cimiteri

Il Comune di Lecco istituisce un servizio di accoglienza agli utenti al cimitero Monumentale e a quello di Castello

LECCO – In occasione della commemorazione dei defunti in programma nel fine settimana, il Comune di Lecco, in collaborazione con il Gruppo Comunale Volontari di protezione civile, predisporrà un servizio di accoglienza delle persone che nel fine settimana faranno vista ai cimiteri Monumentale e di Castello, i più estesi e dunque frequentati da un maggior numero di persone.

Il servizio servirà a fornire indicazioni sulle precauzioni da adottare, ricordare l’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale e la distanza interpersonale e fornire gel disinfettante per le mani oltre che guanti monouso a coloro che ne dovessero avere la necessità.

“Un supporto ai cittadini in un fine settimana sentito, dedicato alla commemorazione dei defunti – spiegano gli assessori ai servizi istituzionali Roberto Pietrobelli e alla protezione civile Simona Piazza – nel quale l’amministrazione, grazie alla collaborazione dei volontari del gruppo di protezione civile comunale, può garantire la fruibilità di questi spazi in sicurezza in giorni di accentuata affluenza. Nonostante questa accortezza, l’attenzione e il senso di responsabilità individuali restano fondamentali, per questo vi invitiamo continuare a mantenere comportamenti consapevoli e in linea con le disposizioni in vigore, atte a prevenire la diffusione del contagio”.

Consigliato recarsi in giorni diversi dalla ricorrenza

Per evitare affollamenti è consigliabile inoltre rendere omaggio ai propri cari anche in giorni diversi dalla ricorrenza religiosa, come stabilito anche dalle autorità ecclesiastiche che hanno prorogato per tutto il mese di novembre le indulgenze plenarie per i fedeli defunti.

I cimiteri della città sono aperti fino al 31 marzo da lunedì a domenica dalle 8 alle 17.30, mentre dal 12 al 18 novembre dovranno essere asportate dai cimiteri le lampade e i segni funerari deposti sulle tombe in occasione della commemorazione.

Cambia la viabilità a Castello e Acquate

Inoltre, al fine di disciplinare l’afflusso dei visitatori ai cimiteri di Castello e Acquate, saranno adottati alcuni provvedimenti viabilistici che modificheranno temporaneamente la situazione nelle immediate vicinanze.

Per favorire una fluidità della circolazione e consentire il transito pedonale e veicolare garantendo condizioni di sicurezza, dalle 8 alle 18.30 dei giorni di sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre, è istituito in via Ugo Foscolo il divieto di accesso nel tratto e nella direzione di marcia compresi tra l’uscita del parcheggio del cimitero di Castello adiacente via Pindemonte e via Martiri di Nassiriya e il senso unico di marcia nel tratto e nella direzione compresi tra l’intersezione con via Martiri di Nassiriya e l’uscita del parcheggio del cimitero di Castello adiacente la via Pindemonte.

Istituito anche l’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che, provenienti da via Lusciana, si immettono in via Foscolo e sospeso il divieto di sosta permanente con rimozione forzata nel tratto e nella direzione compresi tra l’uscita del parcheggio del cimitero di Castello adiacente via Pindemonte e l’intersezione con via Caduti Martiri di Nassiriya.