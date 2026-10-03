Como e Lecco, premiati 16 studenti e nominati i nuovi Maestri del Lavoro

La cerimonia si è svolta oggi, nella sede della Camera di Commercio di Como e Lecco

LECCO – È stato dedicato al merito scolastico e al rapporto tra giovani e mondo del lavoro l’appuntamento che ha riunito i Maestri del Lavoro di Como e Lecco, impegnati durante l’anno nelle attività di testimonianza formativa nelle scuole. Nel salone della Camera di Commercio di Como e Lecco, in via Parini a Como, si è svolta la cerimonia conclusiva dell’attività portata avanti nel corso dell’anno scolastico 2025/26, con la premiazione dei 16 studenti vincitori del concorso G. Malinverno e la presentazione dei nuovi Maestri del Lavoro insigniti nel 2026.

Prima della consegna dei riconoscimenti, il significato dell’iniziativa è stato sottolineato dal prefetto di Como, Corrado Conforto Galli, dal vicepresidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli, dal dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco e rappresentante di quello di Como, Raffaele Cesana, dal console regionale dei Maestri del Lavoro, Maurizio Marcovati, recentemente nominato anche vice direttore per il Nord della Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro, e dal coordinatore della Commissione nazionale dei Maestri del Lavoro per la testimonianza formativa Gabriele Cantaluppi.

Al centro degli interventi il valore del lavoro volontario svolto dai Maestri del Lavoro nelle scuole, con l’obiettivo di mettere a disposizione degli studenti esperienza e testimonianze professionali. Un’attività che, è stato sottolineato, punta anche a sostenere i giovani nel loro percorso, rafforzandone fiducia e consapevolezza.

“Non è vero che i giovani d’oggi sono problematici e difficili: la presenza dei premiati di oggi testimonia con i fatti e con i risultati che il merito esiste e si acquisisce fin dai primi passi, purché si scelga di farlo”, è stato evidenziato nel corso della cerimonia.

Il console dei Maestri del Lavoro, Silvio Ghislanzoni, ha quindi ringraziato i testimonial che durante l’anno scolastico hanno messo a disposizione degli studenti la propria esperienza, insieme a quanti hanno contribuito all’organizzazione dell’evento.

Nel corso dell’incontro sono stati inoltre illustrati i dati nazionali e regionali relativi all’attività nelle scuole, con particolare attenzione alla crescita delle attività del Consolato negli ultimi anni. Alle scuole che hanno ospitato il maggior numero di testimonianze è stato consegnato l’attestato di eccellente collaborazione e vicinanza al mondo del lavoro e ai Maestri del Lavoro.

I riconoscimenti sono andati a:

I.I.S. Jean Monnet di Mariano Comense (CO)

I.T.E.S. Caio Plinio Secondo di Como (CO)

I.C.S. Toscanini di Capiago Intimiano (CO)

I.S.I.S. Romagnosi di Erba (CO)

I.C. Lurago d’Erba (CO)

I.S. G. Parini di Lecco (LC)

I.T.I.S. Magistri Cumacini di Como (CO)

I 16 studenti premiati

La parte centrale della cerimonia è stata quindi dedicata alla consegna delle benemerenze e degli incentivi ai 16 studenti e studentesse che si sono distinti per gli eccellenti risultati scolastici.

Sono stati premiati Irene Salciccia, dell’I.C.S. Enrico Fermi di Barzanò (LC); Carlotta Mancuso, dell’I.C.S. Don Bosco di Costamasnaga (LC); Irene Invernizzi, del C.F.P.A. di Casargo (LC); Samuele Cento, dell’I.C.S. Agostino di Ippona di Cassago Brianza (LC); Elisa Paradiso, dell’I.C.S. Toscanini di Capiago Intimiano (CO); Sofia Dell’Armi, del Liceo Linguistico Cardinal Ferrari di Cantù (CO); Virginia Becce, dell’I.I.S. Jean Monnet di Mariano Comense (CO); Lorenzo Andreetto, dell’I.T.I.S. Magistri Cumacini di Como (CO).

Tra i premiati anche Tommaso Tettamanti, dell’I.T.E.S. Caio Plinio Secondo di Como (CO); Andrea Rigamonti, dell’I.S. G. Parini di Lecco (LC); Tommaso Donghi, dell’I.S.S. P.A. Fiocchi di Lecco (LC); Daniele Bonfanti, dell’I.S.I.S. Romagnosi di Erba (CO); Luca De Agostini, dell’I.I.S. Marco Polo di Colico (LC); Francesco Brigandì, del Liceo Teresa Ciceri di Como (CO); Veronica Farina, dell’I.I.S. Medardo Rosso – Bovara di Lecco (LC); e Daniele Giussani, dell’I.S. CIAS di Como (CO).

Gli studenti, accompagnati dai loro professori, hanno ricevuto il premio e la pergamena tra gli applausi dei presenti, prima delle fotografie di rito.

I nuovi Maestri del Lavoro

La cerimonia ha quindi accolto i nuovi Maestri del Lavoro nominati nel 2026, ai quali sono stati consegnati la tessera, la stelletta e il gadget dell’associazione.

Tra i nuovi insigniti Tiziana Camozzi, di Montorfano, ex dipendente di Credit Agricole S.p.A. di Erba; Giovanni Galli, di Cirimido, dipendente del Calzaturificio Brunate S.p.A. di Lomazzo; Andrea Maria Marchesini, di Carate Urio, della ditta Taroni S.r.l. di Luisago; Sergio Orlandi, di Binago, della Lati Industria Termoplastici S.p.A. di Vedano Olona; Davide Zanotti, di Luisago, della Gianni Benvenuto S.p.A. di Cernobbio; Biagio Mauri, di Olgiate Molgora, della ditta Sintetica S.r.l. di Olgiate Molgora; e Alfonso Melesi, di Lecco, della Omet S.r.l. di Lecco.

Melesi, impossibilitato a partecipare alla cerimonia, ha delegato al ritiro il collega ed ex Maestro del Lavoro Guglielmo Vavassori.

L’appuntamento si è svolto oggi, 3 ottobre 2026, e ha rappresentato anche l’avvio simbolico del nuovo anno di attività. Il console Silvio Ghislanzoni ha infatti comunicato che le iniziative dei Maestri del Lavoro per l’anno scolastico 2026/27 sono già cominciate, con la predisposizione dei piani di lavoro e le prime testimonianze nelle scuole.

Al termine, Ghislanzoni ha rinnovato le congratulazioni ai vincitori, dato il benvenuto ai nuovi Maestri del Lavoro e ringraziato le autorità, il corpo docente, i dirigenti scolastici e tutti i presenti. La cerimonia si è conclusa con l’esecuzione dell’Inno nazionale.