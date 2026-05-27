Como-Lecco, caldo anomalo. Coldiretti: “Punte oltre i 30 gradi anche domani”

Temperature fino a 10° sopra la media, effetti sempre più evidenti nelle campagne

Trezzi: “L’agricoltura vive quotidianamente gli effetti del clima e oggi le imprese devono confrontarsi con condizioni sempre più imprevedibili”

COMO/LECCO – Temperature da piena estate tra Comasco e Lecchese, dove anche domani si continueranno a registrare valori ben oltre le medie stagionali, con punte fino a 32 gradi nelle aree di pianura e nella bassa provincia, mentre nelle zone collinari e prealpine le massime resteranno stabilmente comprese tra i 28 e i 31 gradi. È quanto evidenzia Coldiretti Como Lecco in relazione all’ondata di caldo anomalo che sta interessando il Nord Italia.

Le temperature più elevate sono attese soprattutto nelle aree della bassa provincia comasca e lecchese, dal Canturino all’Olgiatese, passando per Mariano Comense, Erba, Merate e parte della Brianza lariana. Valori che risultano superiori fino a 7-10 gradi rispetto alle medie tipiche di fine maggio, normalmente comprese tra i 21 e i 22 gradi.

“Il cambiamento climatico è ormai una realtà evidente anche nei nostri territori» sottolineano il presidente e il direttore di Coldiretti Como Lecco, Fortunato Trezzi e Luciano Salvadori. “Assistiamo sempre più spesso a repentini passaggi da piogge intense e temporali a improvvise fiammate di caldo fuori stagione, con effetti diretti sull’attività agricola e sull’organizzazione delle aziende”.

Secondo Coldiretti Como Lecco, le alte temperature di queste ore possono determinare stress per colture e allevamenti, accelerazione anomala dei cicli vegetativi e maggiore vulnerabilità delle produzioni agricole, soprattutto dopo settimane caratterizzate da forte instabilità meteorologica.

Particolarmente delicata la situazione per prati, foraggi e coltivazioni orticole, mentre nelle stalle cresce l’attenzione per garantire il benessere animale durante le ore più calde della giornata.

“Fenomeni che un tempo erano considerati eccezionali stanno diventando sempre più frequenti” proseguono Trezzi e Salvadori. “L’agricoltura vive quotidianamente gli effetti del clima e oggi le imprese devono confrontarsi con condizioni sempre più imprevedibili, che incidono sulla produttività, sui tempi di lavorazione e sulla sostenibilità economica delle aziende agricole”.

Coldiretti Como Lecco evidenzia inoltre come anche il territorio lariano, tradizionalmente caratterizzato da un clima più mite grazie alla presenza dei laghi e delle aree montane, stia registrando negli ultimi anni anomalie termiche sempre più marcate e frequenti.