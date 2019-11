Il libro si può ordinare presso la Nuova Poligrafica di Calolzio

300 pagine e 600 scatti da Como all’Alto Lago fino a Lecco e all’Adda. Il lavoro di Vito Lentini

LECCO – “Un viaggio nel Lago, tra acqua, pietra e cielo, alla scoperta di un territorio con un paesaggio unico”. E’ questo Comolake, il libro del lecchese Vito Lentini, 59 anni, impiegato ma fotografo (audodidatta) per passione.

300 pagine, 600 scatti (scelti in un corposissimo archivio di oltre 15 mila foto), il Lago di Como e le sue bellezze come sfondo, in un percorso che da Como sale verso l’alto Lago e ridiscende verso Lecco e l’Adda.

Un omaggio ai luoghi del cuore, come spiegato dallo stesso autore: “Il progetto è nato nel 2016, ero a Como e ho visto Eletric Life, la scultura disegnata da Daniel Libeskind e collocata sulla diga foranea. Me ne sono letteralmente innamorato: ho passato le ore a fotografare il monumento e lì ho iniziato a pensare ad un progetto più esteso, che immortalasse le bellezze delle città e dei paesi del Lago di Como, un posto unico al mondo”.

Con la sua reflex al collo Vito Lentini ha così iniziato questo lungo viaggio, durato circa due anni, più tutto il lavoro di selezione che ha portato alla scelta di circa 600 fotografie. L’acqua l’elemento centrale, fil rouge quasi della raccolta: “Il nostro lago – ha spiegato – visto dall’acqua, a bordo di una barca, cambia, profondamente. Ho cercato così di ritrarre questa meravigliosa versatilità, fotografando i luoghi in diverse ore del giorno, durante le diverse stagioni. Ho conosciuto luoghi che ancora mi erano ignoti, attraverso una paziente ricerca storica ho scoperto tante cose. Se c’è un luogo preferito? Tutto il nostro lago è bello, credo che le foto ben lo dimostrino”.

Il libro, stampato dalla Nuova Poligrafica di Calolziocorte (0341 681564, info@lanuovapoligrafica.it) è ordinabile in due formati (30×23,5 o 20×15,5) e personalizzabile: “Al momento dell’ordine è possibile fare scrivere un biglietto da inserire all’interno del libro – ha spiegato Lentini – un’idea regalo, magari sfruttabile dalle aziende del territorio per i loro clienti stranieri (e non, ndr). Ho pensato a questo libro anche per hotel, ristoranti e strutture ricettive in generale. Viviamo in un posto unico al mondo, tutto il nostro Lago lo è, spero che Comolake lo ricordi sempre a chi lo sfoglierà” ha concluso.