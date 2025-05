Compiti-amo, ripasso e aiuto compiti al Centro Civico Pertini

Dal 10 giugno al 4 settembre al centro civico S. Pertini

LECCO – L’Informagiovani del Comune di Lecco propone anche quest’anno il servizio “Compiti-Amo”, dal 10 giugno al 4 settembre al centro civico Sandro Pertini, per rispondere alla necessità dei giovani di trovare uno spazio di studio adeguato per l’estate.

Questa iniziativa gratuita prevede un’aula accogliente dove gli studenti delle scuole medie e del biennio delle superiori possono concentrarsi sui loro studi, ricevedo supporto nei compiti e interagendo con giovani volontari universitari, che offriranno aiuto nel ripasso delle materie di cui hanno bisogno.

Così l’assessora alla Famiglia, giovani e comunicazione del Comune di Lecco Alessandra Durante: “Anche quest’estate, come Amministrazione comunale vogliamo offrire ai ragazzi delle medie e del biennio delle superiori un’occasione per vivere lo studio in modo diverso, più sereno e condiviso. Compiti-Amo nasce dentro la cornice della comunità educante, con l’obiettivo di valorizzare anche l’apprendimento tra pari, che si è dimostrato particolarmente efficace nel rafforzare motivazione e autostima. Il progetto permette agli studenti e alle loro famiglie di non sentirsi soli di fronte allo studio e alle necessità di recuperare o consolidare argomenti che hanno generato fatica durante l’anno scolastico. Nella lunga pausa scolastica estiva, avere uno spazio libero e accogliente dove ritrovare un ritmo più disteso e senza pressioni è un’opportunità preziosa proprio per colmare lacune, riprendere e chiarire temi più ostici ma anche per sviluppare i propri punti di forza e le proprie passioni. Compiti-Amo è anche un modo concreto per rafforzare le relazioni tra generazioni e promuovere il protagonismo giovanile in città: per questo invitiamo i giovani che hanno a disposizione anche solo qualche ora alla settimana di contattare il nostro Informagiovani per partecipare attivamente a questa bella iniziativa e supportare concretamente i più piccoli”.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Rumore: frequenze di innovazione” promosso da Informagiovani Lecco nell’ambito del bando regionale “La Lombardia è dei giovani 2024”, realizzato in collaborazione con Anci Lombardia e finanziato da Regione Lombardia

Per ricevere supporto allo studio è necessario compilare il modulo a questo collegamento, mentre, gli universitari che vogliono fornire aiuto come tutor ai ragazzi più giovani possono iscriversi a questo link. Entrambi i moduli sono disponibili sul sito informagiovanilecco.it

Per ulteriori informazioni, contattare il servizio giovani scrivendo a informagiovani@comune.lecco.it o chiamando lo 0341 481570.