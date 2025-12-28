Compleanno centenario agli IRAM: per Maddalena Schiefer sono 102 anni

Nata a Lugano si è trasferita a Lecco dopo il matrimonio col dentista Giovanni Amici

Campionessa di scherma e amante degli animali, per anni ha collaborato con il canile comunale

LECCO – Compleanno centenario agli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco. A festeggiare i 102 anni è stata la signora Maddalena Schiefer vedova Amici. Nata il 25 dicembre 1923 a Lugano, dove ha vissuto fino al matrimonio con il dentista lecchese Giovanni Amici, vedova da più di 60 anni, grande sportiva, è stata campionessa svizzera di scherma (formatasi con il campione olimpionico Mangiarotti) e forte nuotatrice. Amante degli animali, per anni ha collaborato con il canile comunale per la tutela dei cani a rischio di abbandono.

A festeggiarla erano presenti i figli Silvio ed Elisabetta insieme alla Vicepresidente degli IRAM Rosaria Bonacina che ha portato i saluti del Presidente e della Direzione. Il Sindaco di Lecco ha inviato un biglietto di auguri. Con lei anche alcune amiche, gli ospiti del 1° piiano Medale e il personale di cura. Con la festa di Maddalena Schiefer si sono conclusi i compleanni centenari del 2025, sei in totale, tutte donne… la più longeva Giulia di 104 anni. Tutte pronte a festeggiare un anno in più nel 2026!