Completato il restauro della statua di Giuseppe Garibaldi

L’intervento era iniziato un mese fa. Si è concluso in tempo per la riapertura del Teatro della Società

Il prossimo step riguarderà la manutenzione straordinaria dell’aiuola ai piedi della statua

LECCO – E’ stato completato il restauro della statua in onore di Giuseppe Garibaldi, collocata in piazza Garibaldi, proprio davanti al Teatro della Società. L’opera dello scultore Francesco Confalonieri — diventata uno dei simboli cittadini del Risorgimento — è dunque tornata a risplendere dopo un intervento durato circa un mese.

La statua, realizzata nel 1884 su progetto dell’architetto lecchese Giuseppe Bovara, reca alla base i nomi di quattro garibaldini lecchesi che parteciparono alla Spedizione dei Mille, sottolineando il profondo legame tra la città e i valori del Risorgimento. Negli ultimi anni l’opera era segnata da un evidente degrado superficiale.

L’intervento, del valore di 47 mila euro, è stato affidato all’impresa Riva Impresa Restauri Italia Srl di Milano, specializzata nel recupero di beni storici e artistici. Le principali operazioni hanno incluso: la pulitura profonda del marmo bianco della statua e del basamento in granito; il consolidamento delle superfici degradate e la protezione delle superfici per prevenire nuovi attacchi e preservare la durabilità dell’opera.

Il restauro è stato programmato in modo da essere concluso in tempo per la riapertura del Teatro della Società fissata per fine novembre (il 29, ndr) dopo 8 lunghi anni. “In questo modo, la statua torna a svolgere un ruolo espositivo e simbolico nel cuore della città, proprio in concomitanza con la rinascita di un importante luogo culturale” il commento dell’amministrazione comunale.

A breve, come reso noto da Palazzo Bovara, seguirà un ulteriore intervento: la manutenzione straordinaria dell’aiuola ai piedi della statua. Questa fase coinvolgerà la sistemazione del verde, la riqualificazione dell’area circostante e un miglioramento complessivo dell’assetto urbano della piazza.