Comune di Lecco, più risorse e welfare integrativo per il personale dipendente

La Giunta di Lecco destina 366 mila euro per premi di performance, progressioni economiche e piani di welfare integrativo ai dipendenti comunali

L’obiettivo è valorizzare competenze, soft skills e professionalità all’interno del Comune

LECCO – La Giunta comunale di Lecco ha approvato un incremento delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale dipendente dell’Ente e nuovi indirizzi per la definizione del contratto integrativo 2025/2027. Le decisioni, presentate dal segretario generale Francesco Bergamelli, mirano a valorizzare competenze e professionalità dei dipendenti.

Si tratta di 45 mila euro (46.198,43) di ulteriori risorse a beneficio del personale con incarichi di elevata qualificazione (EQ), 20 mila euro per le retribuzioni di risultato del corpo dirigente e di ulteriori 300.000 euro, che andranno a potenziare il Fondo risorse decentrate del personale dipendente.

Il provvedimento prevede criteri chiari per l’attribuzione dei premi di performance e per le progressioni economiche, basati sulle capacità professionali, culturali e sulle soft skills dei dipendenti.

Grande attenzione è stata riservata anche al benessere del personale: ogni dipendente potrà usufruire di piani di welfare integrativo da 1.000 euro, con possibilità di scegliere tra servizi sanitari, previdenziali, formativi, trasporto pubblico, attività sportive, culturali e ricreative, anche per i familiari.

“Parliamo spesso degli obiettivi, importanti, che ci siamo posti per la nostra città in questi anni e che stiamo portando avanti con determinazione. Meno spesso abbiamo parlato delle persone che lavorano all’interno dell’Ente per rendere possibile il raggiungimento di questi obiettivi – sottolinea il sindaco Mauro Gattinoni –. Con questo provvedimento intendiamo da un lato riconoscere le professionalità di cui il Comune di Lecco si avvale e, dall’altro, introdurre una novità come il welfare integrativo, che completi la proposta economica, rendendo interessante, oltre che appetibile, lavorare sul nostro Ente. Un tipo di lavoro certamente in prima linea, per i cittadini di Lecco, ma altrettanto in grado di dare soddisfazioni, come pochi altri, perchè al servizio di una comunità viva, attiva e attenta.”

Il segretario generale Bergamelli e le rappresentanze sindacali hanno contribuito al dialogo, che negli anni ha permesso di raggiungere risultati significativi per l’Ente e la comunità lecchese.