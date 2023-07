Comunità del Burkina Faso scelgono Lecco per l’incontro annuale

Sabato 15 luglio, nell’area Palataurus, la riunione fra le comunità Burkinabè

Attesi l’ambasciatore del Burkina Faso in Italia, il Ministro del commercio in carica, calciatori e musicisti

LECCO – Quest’anno Lecco è stata scelta per ospitare l’annuale incontro fra le comunità Burkinabè (originarie del Burkina Faso) in Italia: un momento molto sentito e partecipato, patrocinato dalla federazione delle associazioni italiane dei cittadini Burkinabè F.AB.I. e dall’associazione dei Burkinabé di Lecco e provincia. Si svolgerà nella giornata di sabato 15 luglio presso l’area del Palataurus e vedrà una nutrita partecipazione politica del paese africano.

Presenti infatti l’ambasciatore del Burkina Faso in Italia, il Ministro del commercio del Governo in carica, oltre a personalità come calciatori e musicisti di origine Burkinabè.

La giornata inizierà con un forum economico alle ore 9.30 sui rapporti commerciali e le

possibili partnership fra i due paesi, per proseguire nel pomeriggio con un torneo di calcio

presso il centro sportivo del Bione fra le rappresentati delle varie comunità. La sera è prevista una cena tradizionale del Burkina Faso, oltre che musica con diversi cantanti che si alterneranno sul palco inscenando generi che vanno dal tradizionale al moderno.

Tutte le attività sono aperte alla partecipazione libera della cittadinanza un modo di diverso di viaggiare…senza spostarsi da Lecco.