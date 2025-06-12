Comunità educante, piace il post-scuola del Comune di Lecco

Il progetto sarà riproposto anche il prossimo anno scolastico

LECCO – Si è concluso il servizio post scuola Comunità educante, promosso per il quarto anno consecutivo dal Comune di Lecco in collaborazione con cooperativa Sineresi e diverse associazioni del territorio, che operano in ambito sportivo e culturale e che hanno contribuito alla realizzazione delle attività ludico-espressive, motorie e di supporto didattico.

Più di 70 tra bambini e bambine delle scuole primarie di Lecco hanno frequentato il post-scuola, un servizio continuativo sui cinque giorni la settimana, dall’uscita da scuola e fino alle 18, in grado di favorire una migliore conciliazione tra le esigenze delle famiglie al termine dell’attività scolastica quotidiana e gli orari di lavoro dei genitori.

“Visti i risultati positivi e la soddisfazione espressa dalle famiglie e dai bambini, ma anche dalle associazioni coinvolte – spiega l’assessore all’Educazione e sport del Comune di Lecco Emanuele Torri -, il servizio post scuola Comunità educante verrà rilanciato anche il prossimo anno scolastico, con l’obiettivo di continuare a costruire uno spazio stimolante dove i bambini possano crescere insieme. Mi sento di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a progettare e condurre questo importante servizio, che ha sicuramente contribuito ad accrescere il bagaglio esperienziale di tutti i bambini coinvolti. Questo spazio rappresenta uno dei servizi di qualità della nostra città, nel contesto della provincia di Lecco, classificatasi al primo posto nel ranking del Sole 24 Ore dedicato alla qualità della vita dei bambini”.

Così l’assessora ai giovani, alla famiglia e alla comunicazione Alessandra Durante: “Il post scuola, su cui investiamo con convinzione ormai da 4 anni, è una delle risposte concrete che abbiamo voluto dare come Amministrazione al tema della conciliazione e i risultati ne confermano l’importanza. Oggi il sistema dei servizi deve rispondere necessariamente ai bisogni crescenti delle famiglie di flessibilità, qualità e presenza coinvolgendo l’intera comunità educante, proprio come dimostra l’esperienza di successo del post scuola”.