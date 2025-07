Comunità Montana e Bicincittà, la causa legale si chiude con un accordo

Il contezioso riguardava una convenzione stipulata nel 2014 per un servizio di bike sharing

Versati 30mila euro alla società: “Una soluzione positiva che tutela gli interessi della Comunità Montana e degli Enti coinvolti”

LECCO – Finalmente si conclude una vicenda complessa che ha coinvolto Comunità Montana e i Comuni di Lecco, Calolziocorte, Garlate, Malgrate, Olginate e Vercurago, portando a una soluzione che favorisce il bene comune. Si tratta di una causa legale, relativa a una convenzione stipulata nel 2014 dalla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, in qualità di Ente capofila, per un servizio di bike sharing da offrire ai cinque comuni, gestito dalla società Bicincittà srl.

“Dopo alcuni disguidi e divergenze interpretative sul protocollo sottoscritto tra gli Enti, il 01/10/2024 è stato notificato a Comunità Montana un ricorso da parte di Bicincittà Italia S.r.l., con richiesta risarcitoria di € 394.000,00 – spiegano dall’ente -. Comunità Montana si è costituita in giudizio contestando la richiesta di Bicincittà Italia S.r.l. Dopo diversi incontri tra la Società e la Comunità Montana, si è deciso di valutare una proposta transattiva per risolvere la vertenza in modo efficace, rispettando i principi di economicità dell’azione amministrativa e il buon andamento previsto dalla legge”.

Questa proposta ha ricevuto il consenso di tutte le parti e oggi è stato sottoscritto l’atto transattivo, che rappresenta un importante passo avanti verso la stabilità e la serenità delle attività degli Enti coinvolti.

“Il proseguimento della causa avrebbe potuto comportare rischi e costi ben più elevati rispetto all’importo di € 30.000,00 versato a Bicincittà Italia S.r.l. per transigere la vertenza – continuano dalla Comunità Montana -. Siamo soddisfatti per aver trovato una soluzione positiva che tutela gli interessi della Comunità Montana e degli Enti coinvolti, confermando il nostro impegno per un’amministrazione efficace e orientata al bene comune”.