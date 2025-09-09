Con 50&Più Confcommercio Lecco un corso sulle Tecnologie Digitali

Il corso progettato per avvicinare gli over 50 al mondo digitale

Iscrizioni entro il 16 settembre

LECCO – La tecnologia può essere un prezioso alleato per migliorare la qualità della vita e aprire nuove opportunità, soprattutto per chi desidera rimanere informato, attivo e autonomo. Il corso “Tecnologie digitali al servizio dei 50&Più: vivere il futuro con semplicità”, in programma presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi 4 a Lecco, è stato appositamente progettato per avvicinare gli over 50 al mondo digitale, fornendo strumenti pratici e semplici per sfruttare al meglio ciò che la tecnologia ha da offrire. Un percorso formativo con un taglio pratico e concreto pensato per imparare a prenotare una visita medica, fare la spesa online o pagare le bollette in pochi clic, usare lo SPID o pianificare viaggi…

Il corso, in calendario giovedì 25 settembre e giovedì 2 ottobre dalle ore 16 alle ore 18, è organizzato da Confcommercio Lecco in collaborazione con 50&Più Lecco. Le iscrizioni vanno effettuate entro il 16 settembre: è previsto un rimborso del 100% della quota per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo.

L’approccio sarà pratico e i partecipanti saranno guidati passo dopo passo: attraverso esercitazioni semplici e spiegazioni chiare verranno superati dubbi o difficoltà. Non è necessario avere esperienza: l’obiettivo è dimostrare quanto sia possibile vivere il digitale con serenità… sfruttandone le enormi potenzialità.

Il programma del corso è il seguente: conoscenza dei servizi sul territorio: medici (es. app Doctolib), associazioni, supermercati e negozi (distanza e consegne a domicilio), servizi di trasporto; ferie e viaggi organizzati; fonti di informazione su normative pensionistiche, Inps, banca; app per la cittadinanza digitale come SPID, CIE, IO; fonti di informazione relative a hobby e passioni; Alexa, Siri e Google: assistenti personali con allarmi per orari e agenda, lista della spesa, musica e notizie.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni (da effettuare entro il 16 settembre) contattare Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it ; tel. 0341/356911.