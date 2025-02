Con 50&Più di Confcommercio Lecco incontro sul tema della sicurezza

Il secondo appuntamento è in calendario per il 5 marzo

Successo per il primo incontro con Amalia Citterio

LECCO – Dopo il successo di partecipazione del primo incontro – dedicato al cibo e alla alimentazione sana, con docente Amalia Citterio di “Una bottega di rione” – prosegue il ciclo di incontri aperto a soci e a simpatizzanti organizzato da 50&Più Lecco, l’associazione dei pensionati di Confcommercio Lecco guidata dal presidente Eugenio Milani.

Il secondo appuntamento è in calendario mercoledì 5 marzo e avrà come titolo “La sicurezza”. Ospite dell’incontro, in programma dalle ore 14 alle ore 16, sarà Antonio De Marco, generale dei Carabinieri in congedo. A lui il compito di sviscerare le principali questioni legate alla sicurezza personale nei diversi ambiti, con particolare attenzione per quanto concerne la sfera dei pensionati e degli anziani.

Gli incontri di 50& Più Lecco continueranno poi nella seconda metà del mese. Giovedì 23 marzo, sempre dalle ore 14 alle ore 16, si terrà sull’argomento “Creare un angolo fiorito sul terrazzo”. L’ultimo incontro in calendario è poi previsto per giovedì 27 marzo dalle ore 10 alle ore 12: il tema sarà “L’utilizzo dello Smartphone nella quotidianità”.

Tutti gli incontri si svolgeranno presso Palazzo del Commercio (ex Palazzo Falck) in piazza Garibaldi 4 a Lecco. Ingresso libero. E’ gradita la prenotazione. Per informazioni: tel. 0341287279; email enasco.lc@enasco.it .