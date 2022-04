Da domani on line il videoclip “Scuola: un ponte verso il futuro” di Arturo Fracassa

Il progetto ha coinvolto gli studenti di Enaip. “Un inno delle scuole, un inno alla vita, un inno alla ripresa della socializzazione”.

LECCO – E’ stato presentato questa mattina e sarà online da domani sul canale YouTube di Arturo Fracassa, volto del basket e cantautore lecchese, e sulle pagine Facebook di Enaip Lecco e Enaip Lombardia, il videoclip realizzato dal cantautore lecchese in collaborazione con gli studenti del centro di formazione professionale Enaip Lombardia, sedi di Lecco, Morbegno e Monticello Brianza, nell’ambito del progetto educativo “Scuola: un ponte verso il futuro”, nato con l’obiettivo di valorizzare la funzione di aggregazione, palestra di espressione, percorso di crescita, presa di coscienza e posizione e di vero e proprio “ponte verso il futuro” della scuola.

Alla realizzazione del videoclip, patrocinato dal Comune di Lecco, Morbegno e Monticello Brianza, oltre che da Confartigianato Lecco, hanno partecipato decine di giovani frequentanti i centri professionali Enaip delle province di Lecco e Sondrio, attraverso attività condotte anche con lo scopo di superare il disagio scaturito dall’emergenza pandemica, esorcizzare la solitudine e al tempo stesso riflettere sulle speranze, i dubbi e gli interrogativi legati al futuro.

“Questo progetto non lo si vorrebbe lasciare all’interno delle quattro mura scolastiche di Enaip; il ‘sogno nel cassetto’ sarebbe farlo diventare un ‘inno alla scuola’. Mai come in questo momento di ripresa, si spera, noi tutti abbiamo bisogno di avere simboli anche musicali sui quali fare affidamento. Un inno delle scuole, un inno alla vita, un inno alla ripresa della socializzazione”.

Alla presentazione sono intervenuti il vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza, il direttore dell’Enaip, sedi di Lecco, Morbegno e Monticello Brianza Giovanni Colombo e una delegazione di studenti.

Così il vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza: “La scuola è il luogo della quotidianità degli studenti, dove gli studenti apprendono, ma anche dove gli studenti crescono e costruiscono le basi per il loro domani, un contesto fortemente messo alla prova durante la pandemia. Questo progetto artistico-educativo ha offerto loro una preziosa occasione di approfondimento, ricerca e riflessione e per questo ringrazio Arturo Fracassa e il centro di formazione professionale Enaip, il suo direttore, i ragazzi e gli insegnanti, per avervi preso parte con vivo entusiasmo”.