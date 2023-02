Con Confcommercio Lecco al via il corso di inglese turistico & commerciale

La conoscenza dell’inglese è sempre più un fattore decisivo in un territorio a crescente attrattività turistica

Al via il 6 marzo il corso di 18 ore livello intermedio

LECCO – La conoscenza della lingua inglese è sempre più un fattore decisivo per le imprese e i lavoratori, proprio per la crescita di attrattività mostrata negli ultimi anni dal territorio lecchese.

I clienti e gli utenti che entrano nei negozi, nei ristoranti o negli alberghi di Lecco e della Provincia spesso sono turisti stranieri o persone che si muovono sul nostro territorio per lavoro. Il corso “Inglese Turistico & Commerciale-livello intermedio” – organizzato dal Cat Unione Lecco (società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco) e rivolto a chi conosce l’inglese a livello base o ha già frequentato un corso base – punta proprio a potenziare le strutture grammaticali, lessicali e comunicative da utilizzare in ambito turistico e commerciale.

Il percorso formativo prevede sei giornate di lezione, per complessive 18 ore, il lunedì dalle ore 9 alle 12 secondo il seguente calendario: 6-13-20-27 marzo e 3-17 aprile 2023. Le iscrizioni vanno effettuate entro il 24 febbraio: il corso è rimborsato al 50% per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo.

Il programma è sviluppato su tre aree specifiche: la comunicazione, il lessico e la grammatica. Per quanto concerne la comunicazione, si lavorerà a un potenziamento delle funzioni linguistiche attraverso attività di role-playing (interacting with tourists in a hotel, in a restaurant or in a shop; replying to emails; answering the phone). Sul fronte del lessico invece si parlerà dei seguenti argomenti: jobs; daily routine; weather; dates and time; leisure activities. Infine, la parte sulla grammatica riguarderà: present continuous vs present simple; prepositions of time and place; past simple regular & irregular verbs; word order in questions; quantifiers (how much / how many before countable& uncountable nouns).

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni (da effettuare entro il 24 febbraio) contattare Confcommercio Lecco – ufficio Formazione: formazione@ascom.lecco.it; tel. 0341/356911.