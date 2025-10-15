Con Confcommercio Lecco due corsi di cucina natalizia: cioccolato e menù gourmet

Workshop con il pasticcere Filippo Valsecchi e lo chef Maurizio Lazzarin

Le lezioni si terranno a fine ottobre e inizio novembre, con posti limitati e iscrizioni aperte fino al 17 e 24 ottobre

LECCO – Confcommercio Lecco invita associati e appassionati di cucina a prepararsi alle feste con due proposte gastronomiche di alto livello, organizzate da Cat Unione Lecco, la società di formazione e consulenza dell’associazione di piazza Garibaldi. I corsi si terranno presso la cucina attrezzata di Confcommercio Lecco il martedì e il mercoledì, dalle 17.30 alle 21.30.

Il primo appuntamento, “Natale di cioccolato”, è in calendario il 28 e 29 ottobre (iscrizioni entro il 17 ottobre). Il corso, dedicato agli amanti del cioccolato e della creatività, insegnerà a realizzare pralineria, cremini, temperaggio e piccoli soggetti natalizi in cioccolato, perfetti per decorare la tavola delle feste. A guidare i partecipanti sarà Filippo Valsecchi, giovane pasticcere lecchese pluripremiato, con esperienze nelle cucine di chef stellati e successi in competizioni internazionali di pasticceria e gelateria. Oggi Valsecchi dirige con il padre l’azienda di famiglia ArteSapori e collabora con scuole di settore.

Il secondo corso, “Il menù delle feste tra tradizione e innovazione”, si terrà il 4 e 5 novembre (iscrizioni entro il 24 ottobre) e propone un percorso per sorprendere gli ospiti durante le feste con un menù unico e originale. I partecipanti impareranno a combinare il calore della tradizione con le tecniche culinarie moderne, come la cottura sottovuoto e a bassa temperatura, per esaltare i sapori e preparare in anticipo le portate. Lo chef Maurizio Lazzarin, veneto di nascita e lecchese di adozione, guiderà la creazione di cinque piatti tradizionali rivisitati in chiave moderna, dalla scelta delle materie prime alla presentazione finale.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’Ufficio Formazione di Confcommercio Lecco via email a formazione@ascom.lecco.it o telefono 0341/356911.

Queste iniziative rappresentano un’opportunità per affinare le proprie abilità culinarie e prepararsi alle feste con gusto e creatività.