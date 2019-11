Con gli Amici di Lecco si accendono le luci di Natale

Il 23 novembre un evento per l’inaugurazione

Giochi di luce sui palazzi delle piazze XX Settembre e Cermenati

LECCO – Sabato 23 novembre sarà dato il via alle proiezioni e alla accensione delle luminarie nel quadro del progetto per la città coordinato dagli “Amici di Lecco”. Il countdown è quindi già iniziato e fervono i preparativi per ultimare gli ultimi dettagli.

Per dare massima visibilità a questa prima assoluta per le proiezioni a Lecco – sui palazzi che si affacciano su piazza XX Settembre e su piazza Cermenati – l’associazione ha deciso di organizzare un evento di inaugurazione.

L’appuntamento è per sabato 23 novembre alle ore 16.30 in piazza XX Settembre, nell’area antistante Palazzo delle Paure. Sono in programma i saluti del presidente di Amici di Lecco, Antonio Peccati, del sindaco del Comune di Lecco, Virginio Brivio, e del vicesindaco e assessore al Turismo, Francesca Bonacina. Ad accompagnare la cerimonia ci sarà anche la musica della Filarmonica Verdi di Lecco; sono previste dolci sorprese anche per i bambini.

“Abbiamo pensato a un piccolo evento vista la assoluta novità per Lecco – sottolinea il presidente Antonio Peccati – Siamo sicuri che quanto proposto piacerà e ci renderà ancora più orgogliosi della nostra città: da sabato 23 novembre Lecco avrà una luce nuova e sarà ancora più affascinante sia per chi la conosce sia per chi la scopre per la prima volta”.

Le proiezioni sui palazzi di Lecco, curate dalla ditta Proietta (che ha realizzato l’illuminazione del Monte Bianco in occasione del passaggio del Giro d’Italia, ma ha anche progettato quelle di San Marino, Como, Lovere e Pinerolo), sono sostenute da “Amici di Lecco” con il contributo anche di alcuni commercianti del centro.

In contemporanea, come detto, verranno accese anche le luminarie. Oltre 180 negozianti di Lecco hanno deciso di sostenere la tradizionale iniziativa che quest’anno è stata coordinata, nell’ambito di “Luci su Lecco”, da Maria Elisa Anghileri. Così come verranno accese le “luci manzoniane” sul lungolago, sponsorizzate da alcuni esercenti e da Confcommercio Lecco.

Per avere ulteriori informazioni sugli “Amici di Lecco” e sulle iniziative si possono consultare il sito (www.amicidilecco.it) e la pagina Facebook.