Workshop online per analizzare le buone prassi collaborative tra enti pubblici e quelli del terzo settore

Primo appuntamento giovedì 7 ottobre: il ciclo di incontri si chiuderà con un incontro in presenza a Lecco

LECCO – A partire dal 7 ottobre, un ciclo workshop online per analizzare le “buone prassi” collaborative tra gli enti pubblici e quelli del Terzo Settore avviate sul territorio nazionale nella co-progettazione degli interventi di Welfare, tra cui l’esperienza lecchese di Impresa Sociale Consorzio Girasole.

Negli ultimi anni si sono diffuse nuove modalità di costruzione degli interventi di welfare, soprattutto a livello locale, fondati sulla collaborazione tra enti pubblici, soggetti del Terzo Settore e altri attori locali.

Ad oggi non esistono studi che ne evidenzino condizioni di contesto in cui nascono le collaborazioni, i processi operativi e i risultati raggiunti in termini di soluzioni dei bisogni.

La co-programmazione degli interventi di welfare, nonché la successiva co-progettazione della loro realizzazione, richiedono un importante rafforzamento delle capacità e delle competenze collaborative tanto tra gli enti pubblici, quanto del Terzo Settore e di tutti i soggetti coinvolti.

I workshop saranno l’occasione per comprendere quali sono le principali variabili di realizzazione e di replicabilità di tali esperienze: si faranno emergere le condizioni di premessa, i meccanismi operativi, le risorse apportate nonché gli esiti raggiunti da alcune importanti esperienze locali.

Il primo appuntamento sarà giovedì 7 ottobre, dalle ore 9.30 alle 12.30. Interverranno Carlo Colombo, Presidente di Impresa Sociale Consorzio Girasole, Ruggero Plebani, Direttore di Servizio del Comune di Lecco, Gianluca Salvatori, Segretario generale di EURICSE, Luca Fazzi, professore dell’Università di Trento, Cristiano Gori Università di Trento, Fabio Gerosa, Fratello Sole, Guido Agostoni, del Dipartimento Welfare ANCI, Lombardia Antonio – Fici Università del Molise.

Il Ciclo di Workshop si chiuderà con un evento di follow up in presenza a Lecco, in cui raccogliere e sedimentare gli apprendimenti appresi affinché diventino contributi sostanziali e fondanti il processo di programmazione territoriale.

L’iniziativa è organizzato da Impresa Sociale Consorzio Girasole e Associazione dei Comuni soci dell’Impresa Sociale in partnership con Euricse, con il patrocinio del Comune di Lecco, Anci Lombardia – AnciLab, Confcooperative dell’Adda e CSV Monza Lecco Sondrio e la media partnership della rivista Vita.

PER IL PROGRAMMA COMPLETO DEL WORKSHOP CLICCA QUI

Per maggiori informazioni: comunicazione@impresasocialegirasole.org