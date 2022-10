Con la chiusura del Ponte Vecchio caos traffico in centro Lecco

LECCO – Giornata di passione per gli automobilisti che sono transitati nel centro di Lecco nella giornata di oggi, lunedì, a seguito della chiusura del Ponte Vecchio (Ponte Azzoni) per lavori.

Inevitabile il formarsi di ingorghi e code in particolar modo nell’ora serale di punta e a ridosso degli incroci semaforici, principalmente quello tra via Costituzione e via Da Vinci.

Code, già nel pomeriggio, anche lungo le vie secondarie, come via Bezzecca e via Aspromonte dove si è riversato il traffico proveniente da via Amendola in uscita da Lecco. Incolonnamenti e traffico intenso si sono verificati anche sul Lungolago di Lecco.

Nei prossimi giorni e fino a domenica sera compreso il problema viabilistico si potrebbe ripresentare, dato che la riapertura del Ponte Vecchio è prevista per venerdì alle ore 20, ma solo ed esclusivamente ai pedoni con la zona pedonale attiva fino alle ore 6 di lunedì 24 ottobre, quando il ponte verrà aperto al traffico in entrata.

Infatti è bene ricordare, che sul Ponte Vecchio entrerà in vigore la nuova regolamentazione che sintetizziamo come segue: