Con la vendita di Via Roma 51, un nuovo percorso museale a Villa Manzoni

Ripartite le risorse della vendita alla Confcommercio di Palazzo Ghislanzoni

Finanzieranno un nuovo percorso museale di Villa Manzoni

LECCO – Le intenzioni dell’amministrazione comunale di Lecco erano note fin dall’ottobre scorso, quando l’alienazione di Via Roma 51 (Palazzo Ghislanzoni) era andata finalmente in porto, e martedì sera è stata ufficializzata in municipio la destinazione di quelle risorse a favore di Villa Manzoni.

In commissione consiliare, l’assessore Lorenzo Goretti ha presentato la variazione al bilancio di previsione 2020 che comprende la ripartizione dei fondi ottenuti dal Comune dalla vendita dello storico immobile del centro, comprato (dopo quattro aste andate deserte e cinque anni d’attesa) dalla Confcommercio di Lecco a 1,761 milioni di euro.

Di quelle risorse, ha spiegato Goretti, 724 mila euro saranno subito impegnate per Villa Manzoni, altre 860 mila saranno ora destinate al reverse charge dell’IVA derivata dall’acquisto, da parte del Comune, dell’ex area della Piccola ma in primavera, in occasione delle prossime operazioni di bilancio, saranno dirottate anch’esse alla casa d’infanzia del Manzoni. Infine, 176 mila euro (il 10% del totale) dovranno obbligatoriamente essere accantonate nel fondo per l’estinzione anticipata dei prestiti.

“C’è sicuramente soddisfazione – commenta l’assessore Goretti – si tratta dell’acquisizione di preziose risorse che possono essere utilizzate dall’amministrazione comunale”

Il progetto per Villa Manzoni

Risorse preziose che contribuiranno ad un progetto importante per Villa Manzoni.

“E’ un nuovo segnale di attenzione da parte di questa amministrazione nei confronti del patrimonio storico e artistico della nostra città – ha commentato Simona Piazza, assessore alla Cultura – dopo il restauro del pian terreno, da poco inaugurato, continuiamo a investire su Villa Manzoni. Le risorse della vendita di via Roma saranno utilizzate per implementare e sviluppare il museo manzoniano, con un approfondimento sul tema della lingua a partire dal Manzoni”.

Il Comune, spiega l’assessore, intende finanziare “lo studio di fattibilità per allestire un nuovo percorso museale che completerà e approfondirà i temi del percorso manzoniano legati alla fortuna del romanzo, alle traduzioni e alla lingua del romanzo e agli studi linguistici dello stesso Manzoni”.

“Con la realizzazione del nuovo percorso andremo anche a recuperare una nuova parte dell’immobile”.

Confcommercio: “Due motivi per essere felici”

L’aggiudicazione di via Roma 51 all’Immobiliare Welfare S.r.l., società partecipata al 100% dall’associazione degli esercenti, è diventata definitiva a inizio gennaio. Il prossimo mese, in occasione del rogito, Confcommercio svelerà il futuro di Palazzo Ghislanzoni.

“Siamo contenti per due motivi – sottolinea il presidente dei commercianti, Antonio Peccati – il primo è aver contribuito, con il nostro acquisto, alla valorizzazione del bene storico-culturale più importante della nostra città, Villa Manzoni. Il secondo motivo riguarda via Roma 51 che, con la nostra associazione, resta a Lecco, ai nostri associati e ai lecchesi”.

“Diversamente poteva essere un operatore esterno ad acquisirlo, ristrutturarlo e rivenderlo. La nostra idea è differente e presto la renderemo pubblica”.