Con l’accensione della fiaccola prende il via la Festa rionale di Maggianico

Il tradizionale appuntamento animerà il rione per tutta la settimana, fino al 15 settembre

LECCO – Con l’accensione della fiaccola sul sagrato della Chiesa di Sant’Andrea ha preso il via sabato pomeriggio la tradizionale Festa Rionale di Maggianico, atteso appuntamento ricco di eventi per tutte le età.

La fiaccolata, a cui hanno preso parte una quarantina di ragazzi e ragazze della comunità pastorale del Beato Serafino a Chiuso Maggianico, per la sua 49^ edizione è partita da Lecco per la Liguria, dove ha fatto tappa nel Levante, a Bocca di Magra e Casarza Ligure. I giovani, accompagnati da Don Ottavio Villa, hanno trascorso questi giorni sulle tracce di Marco Gallo, giovane 17enne originario di Casarza Ligure scomparso in un incidente stradale.

Nel pomeriggio di sabato, verso le 18, la fiaccolata è arrivata a Maggianico per l’accensione della torcia e l’apertura ufficiale della Festa rionale. In tanti hanno voluto assistere al momento e alla Santa Messa celebrata da Don Ottavio Villa.

Nei prossimi giorni la Festa entrerà nel vivo con tanti appuntamenti: domani, 8 settembre, tornerà la vertical del Magnodeno (partenza ore 9 dall’oratorio in via Zelioli). Durante la settimana sarà aperta la cucina dove sarà possibile degustare i piatti tipici (polenta, pizzoccheri e risotto del Magnodeno), previste serate musicali, torneo di burraco, la serata alpina e, il 14 settembre la 36^ edizione del Sanremino Festival. Chiuderà le celebrazioni la processione eucaristica di domenica.

QUI IL PROGRAMMA

