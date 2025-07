Con l’estate, agli IRAM si moltiplicano i progetti di integrazione tra gli ospiti delle RSA e la comunità locale

I prossimi appuntamenti sono in programma giovedì 17, venerdì 18 e nel weekend del 26-27 luglio

LECCO – Crescono costantemente le iniziative che vedono gli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi Onlus protagonisti di un dialogo aperto e di un rapporto sempre più fecondo di integrazione con la comunità locale. I mesi estivi, in particolare, stanno offrendo numerose opportunità di incontro e condivisione.

A partire dalla prosecuzione del progetto “The Factory”, iniziativa volta a rafforzare il senso di comunità nei quartieri di Germanedo, Belledo e Caleotto, continuano le attività che mirano a valorizzare il ruolo degli anziani all’interno del tessuto sociale dei rioni. Dopo l’intensa esperienza del laboratorio teatrale culminata nello spettacolo del 27 giugno scorso, che ha visto protagonisti gli ospiti degli IRAM, è in programma un nuovo appuntamento sabato 26 luglio, a partire dalle ore 15, nel parco degli Istituti, in occasione della V Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani.

L’evento, aperto a tutti i nonni e nipotini dei quartieri di Belledo, Germanedo e Caleotto, proporrà animazioni, giochi, musica e una merenda condivisa. Cuore simbolico della giornata sarà l’inaugurazione delle casette di bookcrossing, realizzate nei laboratori di falegnameria con il contributo degli ospiti del Bar La Gerla d’Oro. I festeggiamenti si concluderanno domenica 27 luglio alle ore 10:30 con la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di Santa Caterina e del Redentore.

“I nostri Istituti – afferma Rosaria Bonacina, vicepresidente degli Istituti Riuniti Airodi e Muzzi – sono impegnati a promuovere progetti che valorizzano le RSA non solo come ambienti dedicati alla cura delle persone anziane e fragili, ma come luoghi aperti al territorio e allo scambio intergenerazionale. Il laboratorio teatrale del progetto The Factory ha coinvolto i nostri anziani, con molto interesse e curiosità, nel racconto delle loro storie, e ha reso possibile l’incontro con i giovani, avvicinandoli così al mondo della cura, della memoria e dell’esperienza di chi ha vissuto tanto”.

Inoltre, Bonacina aggiunge: “Con questa nuova iniziativa valorizziamo il contributo dei nostri ospiti al servizio della comunità. Ci offre l’opportunità di rafforzare il legame tra gli Istituti e il territorio, invitando gli abitanti del quartiere ad entrare nel parco e a partecipare attivamente allo scambio di libri”.

Sempre nell’ambito del progetto “The Factory”, giovedì 17 luglio, dalle 9:45 alle 11:30, il parco degli Istituti ospiterà una nuova mattinata di lettura animata e merenda condivisa, insieme ai bambini della scuola dell’infanzia “Asilo Monumento ai Caduti” di Germanedo e agli ospiti degli IRAM.

Un altro progetto che ha preso forma durante questa estate è “Reti solidali: tessere relazioni”, promosso da Anteas. Presso gli IRAM, l’iniziativa si è concretizzata in “Oggi ti racconto”, un ciclo di tre incontri con l’attrice Ancilla Oggioni, il cui ultimo appuntamento è in programma venerdì 18 luglio alle ore 15.

“Gli incontri sono stati molto partecipati e hanno suscitato un vivo interesse nei nostri ospiti” conclude la Vicepresidente degli IRAM.