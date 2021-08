Con l’estrazione della lotteria si chiude la Sagra 2021, ecco i numeri vincenti

Quasi 21.500 i biglietti venduti, l’auto al numero D3845

Oltre 42 mila euro andranno a sostegno dei progetti del Coe di Barzio

BARZIO – Nella serata di ieri, lunedì 16 agosto, si è chiusa l’edizione 2021 della Sagra delle Sagre. Una scommessa vinta per gli organizzatori che, nonostante tutte le difficoltà, sono riusciti ad allestire un evento di qualità. Anche a livello di visitatori i numeri sono stati quasi in linea con quelli registrati nell’era pre-covid. Un risultato non scontato soprattutto dopo l’introduzione del green pass, ma tutto si è svolto nel migliore dei modi.

Come da tradizione, il gran finale ha visto l’estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi il cui ricavato, quest’anno, sosterrà il progetto “Cittadinanza Attiva” dell’Associazione Centro Orientamento Educativo – COE, Parrocchia di Barzio – Decanato di Primaluna e il Circolo Laudato sì di Barzio. In totale sono stati venduti 21.472 biglietti, un ricavato totale di 42.494 euro.

Biglietti vincenti