“Con questo Carnevalone ripartiamo”, sabato 25 febbraio torna la sfilata

Presentati i regnanti e il ricco programma della manifestazione targata LTM

Domenica pomeriggio il sindaco Mauro Gattinoni consegnerà le chiavi della città a Re Resegone e Regina Grigna

LECCO – “Con questo Carnevalone ripartiamo! Se il tempo ci assisterà sarà un Carnevalone bellissimo”. Le parole sono quelle di Alfredo Polvara, volto storico di Lecchese Turismo Manifestazioni (LTM) che, grazie ai suoi volontari, torna a organizzare i festeggiamenti per la settimana di Carnevale a Lecco.

Nel pomeriggio di oggi, martedì, in sala consigliare la presentazione dei regnanti a cui, domenica pomeriggio, verranno consegnate le chiavi della città: il bellanese Mario Casanova Re Resegone, la lecchese Chiara Frigerio Regina Grigna e il pescatese Giancarlo Perucchini Granciambellano.

“Non mancheranno le sorprese – ha continuato Polvara -. Quest’anno i regnanti sfileranno a bordo di una carrozza trainata dai cavalli e avremo più di 20 partecipanti alla sfilata tra carri e gruppi, ci sarà anche il carro di LTM a tema Promessi Sposi. Ma il Carnevalone non è solo la sfilata di sabato 25 febbraio, è una settimana ricca di impegni che vedrà i regnanti portare sorrisi e gioia a tante realtà della città, dalle scuole dell’infanzia alle Rsa”.

A presentare i regnanti Giuseppe Fusi, presidente di LTM: “Grazie ai nostri volontari ci mettiamo sempre il massimo impegno per organizzare il Carnevalone di Lecco poiché è una manifestazione molto sentita sul territorio. Il percorso resto lo stesso degli altri anni, un grazie a tutti coloro che collaborano per la buona riuscita della settimana di eventi”.

Presenti anche i regnanti precedenti (bisogna tornare al 2019), Mario Servillo (Re Resegone), Maria Michela Giusto (Regina Grigna) e Abele Cendali (Granciambellano): “Sarà una settimana faticosa ma indimenticabile” hanno detto ai loro successori.

I regnanti

Mario Casanova – Re Resegone

Nato a Bellano il 23 dicembre 1973 e residente a Bellano. Dopo il diploma di tecnico dell’industrie elettriche ed elettroniche, inizia a lavorare per il Comune di Lecco nel 1995, dove è attualmente impiegato presso il settore lavori pubblici. Sportivo, ResegUp runner, amante della recitazione e componente della Compagnia Filodrammatica Bellanese.

Chiara Frigerio – Regina Grigna

Nata a Lecco il 2 maggio 1987 e residente a Lecco. Dopo il diploma scientifico al Liceo Grassi di Lecco, ha proseguito gli studi accademici in ambito infermieristico. È coordinatrice presso il dipartimento cardiovascolare dell’Ospedale Manzoni di Lecco e professoressa a contratto dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Sposata e mamma di tre bambini, con il marito e altri amici è socio fondatore dell’associazione Hadomi Timor – accorciamo le distanze.

“Dopo questi anni di pandemia che ho vissuto da vicino in ospedale è venuto il momento di provare allegria e divertimento con questo evento che coinvolgerà bambini e giovani ma potrà essere un momento di spensieratezza anche per i grandi – ha detto la nuova regina Grigna -. Grazie anche per la possibilità di andare a festeggiare con i bambini delle scuole dell’infanzia della città, ma anche con gli ospiti delle Rsa che la pandemia l’hanno vissuta da vicino”.

Giancarlo Perrucchini – Granciambellano

Nato a Lecco il 9 aprile 1951 e residente a Pescate. Pensionato, ha lavorato presso la ditta Greppi auto-moto forniture ed è impegnato in varie associazioni di volontariato, tra cui le Guardie Ecologiche Volontarie G.E.V., il Gruppo Protezione Civile Comunale di Pescate e il Gruppo Volontari “Socialmente Utili” di Pescate.

Il vicesindaco di Lecco Simona Piazza

“Dopo la pausa determinata dal periodo pandemico, ritorna a Lecco l’atteso appuntamento con il Carnevalone. Sempre grazie alla collaborazione di LTM, avremo una settimana ricca di eventi, che hanno lo scopo di coinvolgere tutta la cittadinanza: dai bambini agli anziani, ma anche chi arriverà a Lecco da fuori città per partecipare o assistere alla tradizionale sfilata. Un appuntamento che coniuga gli aspetti più ricreativi della manifestazione con l’opportunità di riscoprire una tradizione importante”.

L’assessore all’attrattività territoriale Giovanni Cattaneo

“La ressa festosa del sabato pomeriggio, l’entusiasmo dei più piccoli, la curiosità per giovani e famiglie che tornano a vivere un tempo buono tra le vie della città. Se nel 2020 proprio il Carnevale aveva segnato l’inizio di un tempo imprevisto e amaro, con l’edizione 2023 vogliamo aprirci alla serenità giocosa che non solo attraversa le strade della nostra città ma attraversa anche le diverse generazioni. Grazie a LTM che ha saputo mantenere viva questa tradizione: spazio ora ai costumi e alle maschere, agli scherzi e alla musica, Lecco è pronta ad accogliere curiosi vicini e lontani, cogliendo l’occasione per scaldare i motori in vista dei mesi più favorevoli alle attività commerciali e recettive”.

Il percorso della sfilata 25 febbraio

La sfilata di sabato 25 febbraio partirà da piazza dei Cappuccini per poi percorrere viale Turati, via Parini, via Ongania, via Resinelli, via Volta, via Cavour e giungere in piazza Garibaldi, dove si terranno le premiazioni dei carri e dei gruppi. Il corteo proseguirà poi per piazza Mazzini e piazza Manzoni, viale Dante, via Marco D’Oggiono, via Sassi, piazza Diaz per poi ridirigersi verso piazza dei Cappuccini attraverso via Montello, via Volta, largo Montenero, via Grassi e viale Turati.

LA MEMORIA DEL CARNEVALONE DI ALOISIO BONFANTI

(CLICCA QUI)

GRAN GALA’ CON I REGNANTI

(CLICCA QUI)