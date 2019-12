Concerto di Natale all’Airoldi e Muzzi, protagonisti gli alunni della Ticozzi

Il tradizionale appuntamento natalizio si è svolto venerdì

LECCO – Gli Istituti Airoldi e Muzzi di Lecco hanno ospitato nel pomeriggio di ieri, venerdì, il Concerto di Natale degli alunni della Scuola secondaria di primo grado “Don Giovanni Ticozzi” di Lecco.

L’iniziativa, che costituisce un appuntamento ormai fisso nel periodo di Natale, si è svolta quest’anno in più contesti per favorire una più ampia partecipazione degli ospiti: esibizioni si sono tenute in Sala animazione per gli ospiti delle Residenze Grigne e Resegone, nell’atrio della Residenza Bettini e al primo piano della Residenza Medale.

Erano presenti un gruppo del coro che coinvolge tutta la scuola e flauti, violini e chitarre delle classi seconda e terza dell’indirizzo musicale, accompagnati dai docenti Emanuela Milani (flauto traverso), Socrate Verona (violino) e Stefano Salvador (chitarra). A Socrate Verona e ad Emanuela Milani è stata affidata anche la preparazione del coro di istituto.

Gli ospiti hanno apprezzato molto l’esibizione musicale dei ragazzi, ma soprattutto la loro presenza all’interno delle Residenze, che ha permesso a tutti un ascolto più diretto e una partecipazione più attiva.