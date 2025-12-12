Concerto di Natale all’insegna della solidarietà con i musicisti della Stoppani

Tutto pieno, giovedì sera, al Cine Teatro Cenacolo Francescano di Lecco

Avis, Telethon e gemellaggio con gli alunni del Collège Pasteur di Mâcon

LECCO – Nella serata di ieri, giovedì 11 dicembre, al Cine Teatro Cenacolo Francescano di Lecco, si è svolto il XX Concerto di Natale. Una bellissima serata musicale, che ha visto protagonisti gli alunni delle classi seconde e terze dei percorsi a indirizzo musicale della scuola media “Stoppani”, e durante la quale sono state consegnate le borse di studio dedicate alla memoria di Bruno Gandolfi.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’Avis Comunale di Lecco, rientra nella quarta edizione del gemellaggio con gli alunni del Collège Pasteur di Mâcon. Il teatro era gremito di ragazzi e di famiglie: gli studenti sono stati calorosamente applauditi dai genitori. Alla serata ha partecipato anche il sindaco Mauro Gattinoni, che ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i giovani musicisti e alle loro insegnanti.

È poi intervenuto il presidente dell’Avis Comunale di Lecco, Mario Todeschini, che ha sottolineato il valore della lunga collaborazione con l’Istituto “Antonio Stoppani”, ormai attiva da vent’anni, auspicando che prosegua nel tempo. Ha inoltre ricordato con affetto la memoria di Bruno Gandolfi, una persona stimata e molto legata a questo concerto di Natale e che ha dato tantissimo all’Avis.

Successivamente è salito sul palco Gerolamo Fontana di Telethon, che ha illustrato i recenti progressi della ricerca scientifica, ringraziando i ragazzi, le loro insegnanti e tutte le persone che, all’uscita, hanno sostenuto la causa acquistando i panettoni. Buone feste anche da parte dei responsabili di Telethon, Renato Milani, Gerolamo e Angelo Fontana.