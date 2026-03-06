Conclusa la ristrutturazione, il 3 aprile Villa Manzoni riapre le sue porte

L’edificio era stato chiuso nel luglio 2024 per l’avvio dei lavori costati 4,35 milioni di euro

Con la villa riapre anche il Museo Manzoniano, percorso espositivo che ripercorre vita e opere del Manzoni

LECCO – Un monumento identitario della città torna nuovamente fruibile a tutti: dopo un importante intervento di ristrutturazione, dal 3 aprile Villa Manzoni riapre le sue porte ai visitatori.

“Con la riapertura di Villa Manzoni offriamo un polo di altissimo valore per la nostra storia e la nostra identità culturale. – commenta il Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni – Spazi completamente rinnovati, un nuovo percorso museale da costruire, capace di accogliere cittadini, studenti e visitatori con spazi funzionali, accessibili e pensati per generare nuove occasioni di incontro. Vogliamo investire nell’identità autentica di Lecco, città dei Promessi Sposi, quale fattore attrattivo, valorizzando un patrimonio che continua a ispirare la vita culturale e sociale della comunità. L’avvenuto restauro di Villa Manzoni, effettuato con risorse comunali e del Pnrr, apre la strada alla produzione di nuovi contenuti e reti culturali attraverso il progetto Lu.C.I.A. finanziato da Fondazione Cariplo. Rafforzeremo l’offerta culturale attraverso il coinvolgimento attivo delle associazioni, del mondo educativo e artistico, delle parrocchie e dello sport, e in parallelo si amplierà la geografia del percorso esperienziale ispirato ai Promessi Sposi estendendolo all’itera città, riqualificando spazi e rioni iconici – Acquate, Olate, Pescarenico – e agganciando le proposte dei comuni limitrofi come Vercurago e Malgrate. Questo investimento strategico arricchisce il percorso dedicato ai Promessi Sposi e apre nuove possibilità di ricerca, innovazione culturale e partecipazione, convinti che una città che coltiva cultura, genera sviluppo”.

L’edificio, per due secoli dimora della famiglia Manzoni a Lecco, era stato chiuso nel luglio 2024 per l’avvio dei lavori di consolidamento, riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche. L’opera, dal costo complessivo di 4,35 milioni di euro, è stata finanziata dal Comune per 1,68 milioni di euro e da fondi Pnrr per 2,67 milioni.

Così l’Assessora ai lavori pubblici del Comune di Lecco Maria Sacchi: “I lavori di riqualificazione hanno riguardato la messa in protezione dell’edificio nobile con il rifacimento dell’intera copertura, il rinforzo statico e la sanificazione del sottotetto, il restauro dello scalone nobile, il rifacimento delle facciate e delle persiane verso gli affacci pubblici e i cortili interni, ma anche il completo rifacimento degli spazi interni delle scuderie che ha comportato il consolidamento strutturale ed un importante adeguamento impiantistico utile ad inserire un nuovo e performante impianto ad aria che permetterà una rapida climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti. La rinnovata ala dei rustici garantirà pertanto un uso sinergico alle attività museali pur permettendo un suo utilizzo autonomo da esse, disponendo di un locale che potrebbe accogliere un bar o luogo di aggregazione ed un ampio e luminoso spazio polivalente pensato per ospitare laboratori, manifestazioni ed eventi essendo dotato di bagni per l’utenza e il personale, oltre che di un locale per l’eventuale preparazione di catering. Da segnalare infine l’inserimento nel complesso museale di un nuovo montapersone, tra il corpo dei rustici e del corpo nobile, che permetterà l’accesso al piano primo ai soggetti diversamente abili, nell’ottica di un ampliamento del percorso museale totalmente accessibile”.

Con la villa riapre anche il Museo Manzoniano, percorso espositivo che ripercorre vita e opere del Manzoni attraverso architetture, mobili, dipinti, stampe, documenti, fotografie, volumi d’epoca, installazioni multimediali e ambientazioni musicali, con particolare riferimento a “I Promessi Sposi”, capolavoro che ha sancito per sempre il legame tra lo scrittore e la città. Un percorso che coniuga l’essenza di casa museo della villa con quella di un museo letterario, offrendo al pubblico l’occasione di approfondire il ruolo decisivo di Alessandro Manzoni nella definizione dell’identità culturale e linguistica italiana.

Il rinnovamento degli ambienti e l’installazione dell’ascensore, che ora collega il pian terreno con il primo piano dell’edificio, pongono le basi al futuro ampliamento del percorso espositivo che sarà realizzato nel 2027 nell’ambito del progetto Lu.C.I.A. finanziato dal “Bando Progetti Emblematici Maggiori 2025” di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia.

Così l’Assessora alla cultura del Comune di Lecco Simona Piazza: “Villa Manzoni torna a splendere e, con essa, anche il suo Museo Manzoniano, punto di riferimento per l’itinerario manzoniano del territorio e luogo di attrazione per cittadini, turisti e studenti, oltre che per un pubblico internazionale. La riapertura segna la conclusione di un importante intervento di restauro promosso dall’amministrazione comunale negli ultimi anni, che restituisce alla città le scuderie, il piano terra e il primo piano completamente riqualificati. Riapre così anche l’allestimento del Museo Manzoniano al piano terra e, parallelamente, nei prossimi mesi si lavorerà alla progettazione esecutiva del nuovo ampliamento al primo piano della corte nobile, con l’obiettivo di rinnovare e arricchire il percorso espositivo. Il progetto intende approfondire il legame che unisce Alessandro Manzoni e la Città di Lecco, con particolare riferimento all’opera de I Promessi Sposi, oltre che a valorizzare un tema centrale nella riflessione manzoniana: la lingua. Il futuro museo dialogherà con gli spazi esistenti e si avvarrà anche di soluzioni multimediali, con l’obiettivo di rendere Villa Manzoni un vero e proprio polo culturale: un centro dedicato in primo luogo alla figura e all’opera del Manzoni, ma aperto anche a iniziative culturali collaterali e a nuove opportunità di partecipazione per la cittadinanza”.

Per celebrare questo nuovo capitolo nella storia di Villa Manzoni, l’amministrazione comunale proporrà un calendario di eventi e iniziative dal 3 aprile al 2 maggio, per riavvicinarsi a cittadini, studenti e visitatori, a seguito della cerimonia di inaugurazione istituzionale, prevista giovedì 2 aprile.