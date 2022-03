Online i primi disegni dell’iniziativa proposta da WWF Lecco in collaborazione col parco Monte Barro

Ancora aperta la possibilità di aderire al concorso entro questa domenica

LECCO – Pubblicati sulle pagine social del WWF Lecco i primi disegni del concorso “Disegniamo la natura”, realizzato dall’Associazione in collaborazione con il Parco Regionale del Monte Barro.

L’iniziativa, a partecipazione libera e gratuita, è riservata alle scuole elementari e medie della Provincia di Lecco, a cui si dà la possibilità di aderire fino al termine di questa settimana. Le regole da seguire sono poche e semplici, inoltre i disegni possono essere realizzati con tecnica libera usando pastelli o matite colorate, acquerelli o tempere, china o pennarelli. Nessun limite verrà posto alla creatività.

Tutti i disegni saranno pubblicati sui social del WWF Lecco e su un apposito album fotografico dell’Associazione. I partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione al concorso in formato digitale, mentre i migliori saranno premiati con un’iscrizione annuale al WWF, una pubblicazione realizzata da WWF Lecco e Parco Regionale Monte Barro e un dolcissimo uovo di Pasqua.

In lizza per i premi anche le scuole: i tre istituti con il maggior numero di alunni partecipanti riceveranno una bugbox, una casetta nido per insetti impollinatori selvatici, offerta dall’Azienda Agricola La Bevera di Monticello Brianza, da posizionare in uno spazio verde interno o adiacente la scuola, per favorire la presenza di insetti impollinatori, ma anche per farne un’occasione di didattica ambientale.

Fino a domenica si possono inviare i disegni da qui